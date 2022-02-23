"Ніхто нас звідси не вижене": Хливнюк з "Бумбоксу" вийшов на патріотичний мітинг у Маріуполі

У рамках всеукраїнського туру 22 лютого "Бумбокс" дав концерт у Маріуполі. Ввечері того ж дня в місті проходив патріотичний мітинг на підтримку України. До акції долучився й лідер гурту Андрій Хливнюк.

Жителі Маріуполя зібрались на мирний протест на Театральній площі, що перед драмтеатром, в якому виступав "Бумбокс". Фронтмен Андрій Хливнюк не зміг проігнорувати людей з синьо-жовтими прапорами та державною символікою. Він вийшов до них перед концертом, щоб підтримати.

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Андрій Хливнюк на патріотичному мітингу в Маріуполі

Ми не боїмося, ми в себе вдома, ніхто нас звідси не вижене. Хоча, хай спробують, придурки. Слава Україні. Дякую, що ви є. Якщо б цього не було, ми б давно вже втратили цю країну,

– заявив Андрій Хливнюк.

маріупольці вийшли на патріотичний мітинг, щоб показати, що не хочуть до складу Росії чи визнаних Путіним маріонеток на Донбасі. Так, центральна площа міста замайоріла жовто-блакитними стягами, плакатами "Маріуполь – це Україна", "Росія – країна агресор", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь".