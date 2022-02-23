"Ніхто нас звідси не вижене": Хливнюк з "Бумбоксу" вийшов на патріотичний мітинг у Маріуполі
У рамках всеукраїнського туру 22 лютого "Бумбокс" дав концерт у Маріуполі. Ввечері того ж дня в місті проходив патріотичний мітинг на підтримку України. До акції долучився й лідер гурту Андрій Хливнюк.
Жителі Маріуполя зібрались на мирний протест на Театральній площі, що перед драмтеатром, в якому виступав "Бумбокс". Фронтмен Андрій Хливнюк не зміг проігнорувати людей з синьо-жовтими прапорами та державною символікою. Він вийшов до них перед концертом, щоб підтримати.
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Андрій Хливнюк на патріотичному мітингу в Маріуполі
Ми не боїмося, ми в себе вдома, ніхто нас звідси не вижене. Хоча, хай спробують, придурки. Слава Україні. Дякую, що ви є. Якщо б цього не було, ми б давно вже втратили цю країну,
– заявив Андрій Хливнюк.
- Варто зазначити, що Андрій Хливнюк не єдиний музикант, який підтримує українців не лише патріотичними постами в мережі, а й наживо.
- 22 лютого гурт "Океан Ельзи" дав мініконцерт на Пішохідно-велосипедному мосту біля Арки дружби народів. Святослав Вакарчук заспівав разом з фанами, щоб нагадати, що ми сильні та об'єднані.