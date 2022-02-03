З нею можна було годинами про все говорити, – Джамала розповіла про гірку втрату

Українська співачка Джамала поділилась в мережі особистою історією – померла її наставниця та викладачка вокалу Наталія Олексіївна Горбатенко. Причину смерті жінки знаменитість не назвала.

Переможниця Євробачення-2016 опублікувала архівні фото з пані Наталією, а також уривок з її останнього відеоінтерв'ю для шоу "Танці з зірками".

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Не стало моєї дуже близької подруги, з якою можна було б годинами говорити про все. Моєї і всієї моєї великої родини. Неймовірної вчительки, володарки унікальних вокальних знань, з яким так мріяла колись відкрити вокальну школу. Ні в консерваторії, ні після я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди дякую Богові за цю зустріч,

– написала Джамала.

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Вона додала, що жінка була приголомшливою мамою і бабусею, а також мудрим та енергійним вчителем. У консерваторії з них обох завжди сміялись, адже не розуміли, як викладачка може бути такою близькою з ученицею.

"Хочеться плакати, але цієї ж секунди згадую одну з особливостей Наталії Олексіївни: при ній зовсім не можна було сумувати. Ніколи. Як тільки я в її присутності опускала очі, йшла в себе і на мить пропадала усмішка з обличчя, моя Наталя Олексіївна казала: "Так, ти щось мені не домовляєш! Чому ти сумна?". Я говорила, що все гаразд, і питала, хіба треба завжди усміхатися. Вона відповідала: "Так!". Ми сміялися і завжди багато говорили, співали і знову сміялися. Неможливо уявити, як взагалі бути без... Коли я присвячувала їй номер на "Танцях...", вона дала останнє інтерв'ю. Дуже сподіваюся, що воно збереглося. Люблю", – відверто написала Джамала.

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У коментарях прихильники зірки написали співчутливі слова та підтримали родину покійної викладачки.