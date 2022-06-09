Несподівані дуети та ексгастролери: українські зірки до сліз співають про війну

На жаль, війна стала джерело натхнення для багатьох українських виконавців. За понад 100 днів жорстокої війни артисти написали чимало пісень, в яких виразили свій біль, страх, описали ті жахіття, які щодня переживає наш народ. Українською заспівали ексгастролери, які відмовилися від кар'єри в країні-агресорці, а улюбленці публіки потішили несподіваними дуетами.

Є й багато пісень, які артисти написали ще до повномасштабного вторгнення, однак в час війни вони набули нового сенсу. Деякі треки присвятили подіям у Маріуполя та захисникам міста, які мужньо тримали оборону на заводі "Азовсталь". Також українські артисти поклали на музику слова відомих патріотів, вкотре висловили любов до рідної землі.

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Україна обов’язково переможе! І треки улюблених виконавців вкотре наголошують на цьому. Музиканти гастролюють за кордоном, закликають світову спільноту не забувати про війну в Україні. За ці місяці протистояння ворогові артисти довели, що музика здатна об'єднувати людей в різних куточках світу. Музика лікує та допомагає переживати той біль, який вже ніколи не згасне в українських серцях. Адже щодня за мирне небо, вільну та незалежну Україну віддають життя наші воїни.

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