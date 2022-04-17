"Нехай ця неділя принесе крихту спокою": як Осадча, Гвоздьова та інші святкують Вербну неділю

"Не я б'ю – верба б'є" набули вже зовсім нових сенсів у складний воєнний час в Україні. Ведучі, співаки та актори теж долучились до маленьких святкувань та привітали українців зі світлим передвеликоднім святом.

Зараз всьому українському народові, як ніколи раніше, потрібно об'єднати усі зусилля та молитви задля спільної перемоги над Росією. Такої ж думки і українські знаменитості, які побажали прихильникам у Вербну неділю любов, спокій та мир.

Важливо Вербна неділя 2022: традиція освячення вербових гілок та що не можна робити в цей день

Ілона Гвоздьова

Хоч жінка зараз перебуває в еміграції з дітьми та мамою в Італії, проте вона не забула про святкування Вербної неділі. Хоч зараз у Європі італійці та інші народи святкують "католицький" Великдень.

"Вітаю всіх з Вербною неділею! Бажаю всім нам перемоги, миру, злагоди і сил вистояти та пережити ці важки часи! Нехай Господь Бог почує всі наши молитви і прийде мир в наші серця, домівки і нашу країну! До речі, в Італії замість верби гілка оливкового дерева", – каже танцюристка.



Ілона Гвоздьова з оливковою гілкою / Фото з інстаграму танцюристки

Катерина Осадча

Українська телеведуча поділилась в мережі архівним фото, де показує округлий вагітний животик. Як виявилось, це фото 1-річної давності, коли в країні був спокій та мир ну більшості регіонів України. Зараз жінка бажає лише одного – аби Україна перемогла у жорстокому протистоянні.

"Рівно рік тому… Готувалися до Великодня і стати ще раз батьками… З Вербною неділею. Ми, як ніколи об’єднуємося в молитві за Україну, за наших бійців, за мир, за кожного пораненого і за спокій загиблих. Ми заслуговуємо на те, щоб знову планувати Великдень, народжувати дітей під мирним небом і не вчитися дітям розповідати про війну. Нехай ця неділя принесе нам хоч крихту спокою", – написала Осадча.



Катерина Осадча привітала з Вербною неділею / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов

Чоловік Осадчої у цей час перебуває у Львові, де вже сьогодні встиг освятити вербу в одному з храмів у центрі міста. Юрій написав, що всі українці зараз мають одну мрію у передсвятковий час Великодня.

"З Вербною неділею вас! Від нині за тиждень Великдень!! Сьогодні всі українці мають одну мрію! Всі молитви, слова і побажання одні – перемога і мир!! Нехай якомога швидше настане цей день! Слава Україні!!!" – побажав Горбунов.



Юрій Горбунов освятив вербу у центрі Львова / Фото з інстаграму ведучого

Ірина Федишин

Вербну неділю Ірина Федишин відзначила зі своїми найріднішими – чоловіком та двома синами. Жінка теж побажала українцям перемоги.



Ірина Федишин з синами у Вербну неділю / Фото з інстаграму співачки

Не я б'ю – "Верба" б'є

Оскільки Збройні Сили України 17 квітня теж оригінально підійшли до привітання з Вербною неділею, то ініціативу перехопили й українські зірки. Вони показали реактивну систему залпового вогню "Верба", яка теж б'є по російській армії та наближає Україну до перемоги. Мотивуючими привітаннями з українським озброєнням поділились в мережі Маша Єфросиніна, Нікіта Добринін, Олена Мозгова та Володимир Остапчук.



Маша Єфросиніна привітала з Вербною неділею / Фото з інстаграм-сторіс ведучої



Добринін переконаний, що перемога все ближче / Фото з інстаграм-сторіс ведучого



Олена Мозгова каже, що "не я б'ю – Верба б'є" / Фото з фейсбуку продюсерки



Володимир Остапчук привітав українців з Вербною неділею / Фото з інстаграм-сторіс