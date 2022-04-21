Не змогла стримати сліз: Полякова виконала гімн України на матчі Фенербахче — Шахтар у Стамбулі

Співачка Оля Полякова виступила на стадіоні у Стамбулі, де відбувся благодійний матч Фенербахче — Шахтар. Вона заспівала гімн України, після чого розплакалася.

Оля Полякова та український футбольний клуб Шахтар вирушили у благодійний тур світом. Команда грає на стадіонах різних країн, а артистка супроводжує початок кожного матчу гімном України.

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19 квітня пройшов матч на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" у Стамбулі. Перед матчем артистка виконала гімн України. Біля неї були футболісти донецького Шахтаря. Гравці вийшли на поле в білих футболках та з фотографією 4-річної Аліси. Дівчинка з перших днів повномасштабної війни перебуває у бомбосховищі Маріуполя.

Оля Полякова виконала гімн України: дивіться відео онлайн

Після цього виконавиця виконала свою "Колискову" на трибуні. Оля не змогла стримати сліз, оскільки стадіон почав скандувати "Україна".

Українці, ми обов'язково вистоїмо!

– наголосила Полякова.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова та Шахтар у рамках благодійного туру побували в Греції. Там артистка також зворушила виконанням гімну України. Тур на підтримку нашої держави та армії продовжується.