Не нападай, – Могилевська спробувала помиритися з екс-Зіанджою, яка назвала її гомофобкою

Між Наталією Могилевською та екс-Зіанджою спалахнув скандал. Співачка, яка була Борисом Апрелем, звинуватила колишню продюсерку в гомофобії. Вона ж попросила Зі Фамелу не нападати на неї й запропонувала познайомитися знову.

У свіжому інтерв'ю Наталія Могилевська припустила, що екс-Зіанджа ображається на неї, бо не стала успішною "спочатку як чоловік, а потім як жінка". Слова експродюсерки обурили співачку й вона пригрозила їй "шокуючими заголовками і гучними скандалами", тож народна вирішила примиритися.

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Наталія Могилевська спробувала примиритися з Зі Фамелу

У профілі з 1,3-мільйонною аудиторією вона опублікувала ностальгічний допис, який розпочала зі слів: "Зі Фамелу, ми з тобою особисто не знайомі. Але я добре була знайома з Борисом Апрелем". Артистка пригадала:

як намагалася відгодувати Бориса Апреля, коли той страждав на анорексію та постійно худнув через пухкі щічки;

як він "ляпав" в інтерв'ю, а їй доводилося викручуватися з цих курйозів;

як вона влаштовувала за нього "буквально революції", ризикуючи своєю репутацію, а він все одно ображався і вважав усіх своїми ворогами.

Крім того, Могилевська запевнила, що приймала сексуальну орієнтацію Бориса Апреля і щиро хотіла допомогли, а не принизити, як інші. Вона зауважила, що більш як 10 років тому люди були агресивно налаштовані до представників ЛГБТ, тож вона не хотіла піарити його гомосексуальність, щоб не ризикувати кар'єрою.

Я хотіла допомогти, а не проігнорувати, як на той час робила більшість… Мені дивно, що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Я багато разів боролася за тебе, відстоювала і витирала твої сльози,

– заявила Могилевська.

Наталія Могилевська та Зі Фамелу, яка була Зіанджою / Фото з інстаграму співачки

"Я тебе дуже прошу, не нападай на мене, ти знаєш, що я можу себе захистити. Але той факт, що я цього не роблю, говорить про мої теплі та ніжні почуття до тебе", – написала співачка і висловила сподівання, що колись полюбить Зі Фамелу так само, як Бориса Апреля.

Не стану відповідати. Було сказано достатньо всього. Щиро бажаю миру та любові,

– висловилася Зі Фамелу у відповідь.

Відповідь Зі Фамелу Наталії Могилевській / Фото з інстаграм-сторіс

Повний текст публікації Наталії Могилевської:

Зі Фамелу, ми з тобою особисто не знайомі. Але я добре була знайома з Борисом Апрелем.

І я запам'ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію. Людина тонкої душевної організації, яка нікому не вірила і не їла ніколи, і ніде. Тому дивно звинувачувати мене у булінгу за повноту.

Я взагалі не пам'ятаю, щоб він щось їв. Нескінченно сидів на дієтах, нескінченно худнув. У нього було гарне струнке тіло, але пухкі підліткові щічки. І це було пов'язано не з повнотою, а з прекрасною юністю та молодістю, що вигідно відрізняє молодих людей від дорослих.

Тому основна проблема всього офісу була: "Як Борю нагодувати?".

А ще я пам'ятаю, що Боря був нескінченно на всіх ображений. Він часто "ляпав" в інтерв'ю, що всім нам потім доводилося якось викручуватися з цього ляпу. Він нескінченно був знедоленим, на всіх ображеним хлопчиком. Йому весь час здавалось, що скрізь якісь змови. Йому здавалося, що всі довкола вороги!

Тому найбільша радість була, коли Боря розслаблявся та посміхався, а не перебував в оборонній позиції. Тоді в нас було багато теплих хвилин. І таких приємних моментів у моїй пам'яті більше, ніж непорозумінь та помилок, які, поза сумнівом, у стосунках роблять усі.

Я хотіла допомогти, а не відкинути чи проігнорувати, як на той час робила більшість щодо гомосексуалів та трансгендерів. Зараз, маючи нові дослідження, інформацію та трохи більшу лояльність людей, ми могли б зробити щось успішніше. Але час уже не повернути.

Мені дивно, що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції, не даючи можливості організаторам шоу проїхати на зйомку та ризикуючи всім майданчиком, своєю участю і репутацією. Я багато разів боролася за тебе, відстоювала і витирала твої сльози. Ну і годувала, звичайно, теж.

Зі Фамелу, сподіваюся, ми колись познайомимося, і я полюблю тебе так само сильно, як любила Борю. Але я тебе дуже прошу, не нападай на мене, ти знаєш, що я можу себе захистити. Але той факт, що я цього не роблю, говорить про мої теплі та ніжні почуття до тебе.