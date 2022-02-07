В свежем интервью Наталья Могилевская предположила, что экс-Зианджа обижается на нее, потому что не стала успешной "сначала как мужчина, а потом как женщина". Слова экс-продюсера возмутили певицу и она пригрозила ей "шокирующими заголовками и громкими скандалами", поэтому народная артистка решила примириться.

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Наталья Могилевская попыталась примириться с Зи Фамелу

В профиле с 1,3-миллионной аудиторией она опубликовала ностальгическое сообщение, которое начала со слов: "Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем". Артистка вспомнила:

как пыталась откормить Бориса Апреля, когда тот страдал анорексией и постоянно худел из-за пухлых щечек;

как он "ляпал" в интервью, а ей приходилось выкручиваться из этих курьезов;

как она устраивала за него "буквально революции", рискуя своей репутацией, а он все равно обижался и считал всех своими врагами.

Кроме того, Могилевская заверила, что принимала сексуальную ориентацию Бориса Апреля и искренне хотела помочь, а не унизить, как другие. Она отметила, что более 10 лет назад люди были агрессивно настроены к представителям ЛГБТ, поэтому она не хотела пиарить его гомосексуальность, чтобы не рисковать карьерой.

Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство... Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слезы,

– заявила Могилевская.

Наталья Могилевская и Зи Фамелу, которая была Зианджей / Фото из инстаграма певицы

"Я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю – говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе", – написала певица и выразила надежду, что когда-то полюбит Зи Фамелу так же, как Бориса Апреля.

Не стану отвечать. Было сказано достаточно всего. Искренне желаю мира и любви,

– высказалась Зи Фамелу в ответ.

Ответ Зи Фамелу Натальи Могилевской / Фото из инстаграм-сторис

Полный текст публикации Натальи Могилевской:

Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем.

И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту.

Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было красивое стройное тело, но пухлые подростковые щечки и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых.

Поэтому, основная проблема всего офиса была: "Как Борю накормить?".

А еще я помню, что Боря был бесконечно на всех обижен. Он часто "ляпал" в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги!

Поэтому самая большая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас с ним было много теплых минут. И таких приятных моментов в моей памяти больше, чем недопонимания и ошибок, которые, несомненно в отношениях делают все.

Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть.

Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией. Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слезы. Ну и кормила, конечно тоже.

Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю – говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе.