Не можу в це повірити, – дружина Павліка показала фото з Києва, яке зробила до війни

Дружина музиканта Віктора Павліка поділилась новим дописом. Вона показала фото, яке зробила за день до російського вторгнення, та поділилась, що не знає, коли вдасться прийти до тями.

Катерина Реп'яхова поділилась з фанами світлиною, яку зробила 23 лютого – перед повномасштабним вторгненням. Дружина музиканта поділилась, що ще тоді вони проживали звичне життя – мріяли, творили та діяли.

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Дружина Віктора Павліка показала фото, зроблене до війни

Зіркова дружина поділилась, що тоді не уявляла, що їм доведеться переживати згодом.

Завтра розпочнеться повномасштабна війна. Руйнування, смерть, насильство. Я не можу в це повірити й досі. Я не знаю скільки нам знадобиться часу прийти до тями. Але ми точно прийдемо в себе. Ми подивимося на все це іншими очима. Ми житимемо вже в іншій країні,

– написала Катерина Реп'яхова.

"У ще успішнішій, незалежній, усвідомленій країні. Ми станемо і вже стали усвідомленішими з тотальною переоцінкою цінностей. Ми все це переживемо. І такі глобальні зміни не пройдуть безслідно. Все обов'язково буде набагато краще, ніж було", – додала вона.



Катерина Реп'яхова з сином у Києві / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Зауважимо, що дружина Володимира Остапчука також показувала фото, яке зробила ще до повномасштабної війни. Тоді в неї було купа планів на майбутнє, однак вже зранку наступного дня все змінилося.