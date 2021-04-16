Не хочу виховати мажорами, – Наталя Холоденко розповіла про дітей

Найвідоміша українська психологиня Наталія Холоденко розповіла про свої методи виховання дітей. Вона зізналась, що не буде забезпечувати дітей нерухомістю.

Відома українська психологиня Наталя Холоденко має двох дітей – сина Ларіона та доньку Вів'єн. Знаменитість розповіла про те, як вона хоче виховати найрідніший.

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Наталя Холоденко про виховання дітей

Зірка наголосила, що не хоче виховати своїх дітей мажорами. У своєму виборі вона спирається на те, як виховував її саму батько. Щоб донька й син були самостійними та сподівались лише на себе, вона не планує повністю забезпечувати їх фінансово у майбутньому.

Не планую купувати їм нерухомість. Мені ніхто її не дарував, тато сказав: "Заробиш!". І я заробила,

– розповіла Наталія.

Психологиня додала, що не хоче платити дітям за виконання домашніх обов'язків чи відвідування школи – це її табу у вихованні. На її думку, такий спосіб заохочення не надто дієвий.

Холоденко поділилась, що стосунки з колишнім чоловіком у неї непрості. Та психологиня вважає, що заради дитини потрібно йти на компроміси. Тому експара часто зустрічається.

Інтерв'ю з Наталією Холоденко: дивіться відео онлайн

Діти Наталі Холоденко