"Не хочеться скандалу": дискваліфікований LAUD запропонував альтернативу для Нацвідбору

Український виконавець LAUD всього через кілька годин після оголошення фіналістів Нацвідбору Євробачення був дисквафілікований з конкурсу. Наразі він шукає можливі шляхи вирішення, аби все ж презентувати свою пісню на сцені.

У ніч з 24 на 25 січня представники Суспільного оголосили, що LAUD покидає відбір через пісню Head Under Water, яка була написана для нього голландським сонграйтером Денієлем Ботінгом 2018 року. Згідно з правилами конкурсу, усі пісні повинні були бути новими.

До слова LAUD дискваліфікували з Нацвідбору Євробачення-2022: хто замінить його у фіналі

Відтак, його дискваліфікували та замінили на виконавця Barleben (справжнє ім'я – Олександр Барлебен) з піснею Hear My Words. Проте LAUD ніяк не може змиритись з тим, що його залишили "за бортом", тому спочатку писав, що пісня хоч і була написана у 2018 році, але з того часу пройшла чимало аранжувань та змін, а офіційно він презентував її у другому альбомі DUAL 18 листопада 2021 року.

Пропозиція LAUD

Проте така заява не повпливала на зміни настроїв оргкомітету конкурсу Євробачення, тому він вдруге в інстаграмі звернувся до них. Тепер він пропонує виступити в "інтервал-акті Нацвідбору, тим самим проявити солідарність з учасниками та творчий дух проєкту". Він закликає всі сторони проявити себе з кращого боку та сподівається на підтримку.

Хочу звернутися до організаторів Нацвідбору та EBU. Мені хотілося гідно представити Україну на конкурсі й зовсім не хочеться бути учасником скандалу. Наша команда приймає рішення оргкомітету. Виявляючи максимальну відкритість у поданні цієї ситуації, ми розповіли історію створення пісні у відео, залишили всі джерела відкритими та сподіваємось на найпозитивніший сценарій,

– зазначив виконавець.

Ми звернулись за коментарем у Суспільного, аби дізнатись їхню реакцію на таку пропозицію.