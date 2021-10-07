Назвали лауреата Нобелівської премії з літератури 2021

Однією з останніх премій комітет Нобелівської премії назвав у галузі літератури – 7 жовтня. Лауреатом нагороди став Абдулразак Гурна – танзанійський прозаїк.

Романіст та прозаїк Абдулразак Гурна, який живе та працює у Великій Британії, отримав Нобелівську премію з літератури "за його безкомпромісне та співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

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Що відомо про Абдулразака Гурну

Абдулразак Гурна народився у 1948 у Занзібарі у сім'ї мусульман арабського походження. Через політичні причини у країні переїхав у Велику Британію у 1968 році, відколи там і проживає. Чоловік два роки викладав в університеті у Нігерії, згодом, у 1982-му, захистив докторський ступінь в Кентському університеті у Великій Британії, а вже у 1985 став там викладачем, читаючи лекції про постколоніальну літературу.

Наразі як професор очолює аспірантуру на кафедрі англійської мови у цьому ж університеті в Кенті. Паралельно Гурна є редактором кількох видань, а також автором досліджень про низку сучасних постколоніальних письменників. За час своєї творчості Абдулразак Гурна був включений у шортлист премії Коста та Букерівської премії. Серед його прозових творів варто відзначити такі:

"Пам'ять про від'їзд" (англ. Memory of Departure1987)

"Шлях паломників" (Pilgrims Way, 1988)

"Дотті" (Dottie, 1990)

"Рай" (Paradise, 1994)

"Захоплення тишею" (Admiring Silence, 1996)

"Біля моря" (By the Sea, 2001)

"Дезертирство" (Desertion, 2005)

"Моя мати жила на фермі в Африці" (My Mother Lived on a Farm in Africa, 2006)

"Останній подарунок" (The Last Gift, 2011)

"Серце з гравію" (Gravel Heart 2017)

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті, щоправда, букмекери вже робили свої прогнози. Переможцям Нобелівської премії 2021 року передбачають винагороду у 10 мільйонів шведських крон (близько 1,1 мільйона доларів).

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