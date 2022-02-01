Назустріч коханню: творці "Холостяка" розсекретили, як створювали проморолик 12 сезону

Вже цієї весни Україна побачить прем'єру 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм нового сезону став Алекс Топольський, який приголомшив неймовірно красивим промороликом.

Мільйони прихильників реаліті-шоу нетерпляче чекають на початок нового сезону, де "Холостяк" шукатиме своє кохання. Як завжди, перед прем'єрою презентували неймовірне промо.

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Як знімали проморолик "Холостяка-12"

У ролику можна побачити подорож до Сполучених Штатів Америки, яку вдалося реалізувати завдяки сучасним технологіям. Зйомки відбувалися в студії віртуального виробництва One location з використанням LED-екранів, Unreal Engine, nDisplay, системи трекінгу камери та об'єктів. З допомогою LED-екранів творцям шоу вдалося спорудити локацію пентхауса, в якому відбуваються події, а також відтворити реалістичне відчуття дощового Нью-Йорка за вікном. Саме такі технології використовуються в Голлівуді під час зйомок фільмів та серіалів.

Перед зйомками проморолика Алекс перебував на зніманнях протягом 30 годин. Попри втому він був готовий зніматися стільки, скільки було потрібно. "Холостяк" бігав заради ідеальних дублів, в морозну погоду вночі.

Творці реаліті-шоу зазначили, що він дуже виважений, спокійний, але й не без почуття гумору. Він мав змогу порівняти зйомки в Голлівуді, які бачив на власні очі, та в Україні й зазначив, що в нас кіноіндустрія розвинена на дуже високому рівні.

Кадри зі зйомок проморолика "Холостяка" / Фото з інстаграму шоу