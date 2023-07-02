Назар Грабар та його загиблий брат отримали нагороди від головнокомандувача ЗСУ: фото

Танцівник та модель Назар Грабар з початком повномасштабної війни разом з братом вступив до лав ЗСУ. Хлопці добровільно пішли захищати країну та отримали почесні нагороди від головнокомандувача ЗСУ. На жаль, брат Назара посмертно.

Нагадаємо, що рідний брат Назара Грабаря загинув у грудні 2022 року. Нещодавно танцівник розповідав, як дізнався про загибель Іллі.

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Назар опублікував фото з нагородження у свох Інстаграм-сторіс. Захиснику вручили нагрудний знак "Сталевий хрест".

Водночас його брата, Іллю Грабара, який загинув у бою, посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



Назар Грабар отримав нагороду / Фото з його інстаграму

Зазначимо, що орден його загиблого брата отримала мама захисників Людмила Голуб, яка виступила з емоційною промовою. На сцені жінка не змогла стримати сліз.

Я не маю права жити так, як жила до того. Бо Ілля сказав: я іду захищати вас. Кожен день лягають кращі: історики, музиканти, актори... Люди, я вас дуже прошу, давайте жити за тих, хто там лягає. Все залежить від нас,

– сказала Людмила Миколаївна.



Мама Назара та Іллі Грабара / Фото з інстаграму Назара

Глядачі були розчулені промовою мами захисників, вони не могли стримати сліз та довго аплодували героям стоячи.

Нагадаємо, що Назар Грабар ухвалив рішення піти на фронт саме завдяки братові. Той зворушив його словами підтримки. "Він мене самого не пустив би. Так само, як і я його", – казав раніше Грабар.

Взимку Назар отримав поранення у груди на передовій. Згодом йому надали посвідчення учасника бойових дій та відзнаку "Ветеран війни".

А його брат Ілля Грабар загинув на війні у грудні 2022 року під час виконання бойового завдання. Назар буде боляче сприйняв цю новину.