Назар Грабар отримав поранення на передовій: він став ветераном війни

Модель і танцівник, а з початку вторгнення воїн ЗСУ Назар Грабар отримав посвідчення учасника бойових дій та відзнаку "Ветеран війни". Він розповів про ціну, якою йому дались ці нагороди.

Танцівник, модель та актор Назар Грабар пішов у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Днями він повідомив, що отримав відзнаку "Ветеран війни".

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Воїн ЗСУ Назар Грабар розповів про поранення

На особистій сторінці захисник опублікував фото посвідчення учасника бойових дій та нагрудну медаль "Ветеран війни". Та він зауважив, що вітати його не потрібно: жодна нагорода не коштує того, чим платять захисники на фронті.

Я б в житті не хотів отримувати такі посвідчення, медалі, ордени, або ті навички, що маю зараз. Жодна медаль не коштує ту ціну, яку платять зараз військові на передовій. Завжди пам’ятайте, якою ціною дається чашка кави у Вільній та Незалежній Україні.



Грабар став ветераном війни / Фото з інстаграму Назара Грабаря

Назар Грабар також поділився світлинами, на яких у той момент був із пораненням в районі грудей. Він зазначив, що отримав його ще взимку.



Назар Грабар з пораненням / Фото з інстаграму Назара Грабаря

Назар Грабар з пораненням / Фото з інстаграму Назара Грабаря

Брат Назара загинув на війні

У ЗСУ Назар Грабар пішов не сам, а з братом Іллею. У грудні захисник оголосив жахливу звістку про його загибель. Як повідомив Назар, це сталось у бою з окупантами.

Танцівник раніше розповідав, що його квартира у Бучі понищена: пробиті стіни, розбиті вікна. Коли Назар приїздив додому на весілля брата (Ілля одружився влітку), то знайшов вдома наручники, пристебнуті до батареї. Він зізнавався, що було тяжко перебувати у приміщенні, де окупанти влаштували штаб-квартиру.