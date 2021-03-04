Могло би бути 72: які пісні Володимира Івасюка ми згадуємо досі

Знаменитому українському композитору Володимиру Івасюку 4 березня могло б виповнитись 72 роки. Складно уявити, скількома чудовими композиціями він міг би потішити українців, якби його життя не обірвалось 40 років назад.

Життя видатного композитора Івасюка було сповнене багатьма яскравими подіями, які до сьогодні пам'ятає Україна. Свого часу він став одним із основоположників української естрадної музики, написавши 107 пісень та 53 інструментальних твори, які звучать на концертах та радіостанціях до сьогодні.

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Івасюк також був спражнім віртуозом, оскільки вмів грати на скрипці, фортепіано, віолончелі та гітарі. Свій творчий шлях він розпочав на Буковині, де виступав у різних ансамблях та брав участь у музичних конкурсах. Мало хто знає, але окрім музичних навиків чоловік навчався медичної справи у Львові. Серед його найвідоміших хітів варто виокремити "Червону руту", "Водограй", "Пісня буде поміж нас", "Я піду в далекі гори" та інші.



Молодий Володимир Івасюк / Архівне фото з мережі

Смерть Івасюка

Володимир Івасюк завжди відзначався проукраїнською позицією, через що він часто мав проблеми. Ймовірно, за це він і поплатився: 24 квітня 1979 року він вийшов з дому за телефонним викликом і більше не повернувся. 18 травня його тіло випадково знайшли в Брюховицькому лісі повішаним під Львовом. 22 травня відбувся похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі.

Його могли б і не знайти, оскільки справу швидко закрили, але один чоловік наштовхнувся на покійного композитора. Навколо смерті композитора точилось чимал версій, втім, одна неофіційна говорить, що Івасюк не скоював самогубства, а це було убивство, в якому брали участь співробітники КДБ.

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Найвідоміші пісні Івасюка

У день народження видатного митця пропонуємо згадати легендарний творчий доробок Івасюка, який сміливо можна вважати національним надбанням України.

Володимир Івасюк, Назар Яремчук і Василь Зінкевич – Червона рута: дивитись відео онлайн

Володимир Івасюк – Я піду в далекі гори: дивитись відео онлайн

Володимир Івасюк – Водограй: дивитись відео онлайн

Володимир Івасюк – Пісня поміж нас: дивитись відео онлайн

Володимир Івасюк – Залишені квіти: дивитись відео онлайн

Володимир Івасюк – Балада про мальви: дивитись відео онлайн

Дані взяті з "Вікіпедії"