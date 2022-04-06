"Найважча дорога в нашому житті": дружина Віктора Павліка пояснила, чому виїхала до Ізраїлю
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Дружина Віктора Павліка разом з сином виїхала до Ізраїлю. Там вона гостює у сестри. Катерина розповіла, що приїхала на визначений період, а згодом повернеться до України.
Дружина українського музиканта Віктора Павліка подолала довгу дорогу, щоб добратися до Ізраїлю. Вона розповіла, чому обрала саме цю країну.
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Катерина Реп'яхова зупинилась в Ізраїлі
Дружина Віктора Павліка пояснила, що приїхала в гості до сестри на визначений час. Коли ж він мине, вона з сином і мамою повернеться до України.
"Майже тиждень ми в Ізраїлі. А в мене просто немає сил. Немає сил показати вам і розказати, як ми тут. Це була найважча дорога в нашому житті. Одразу скажу, ми статус біженців не оформляли. В Ізраїль приїхали в гості до рідної сестри. На чіткі дати. І в Україну будемо повертатись незалежно від ситуації", – поділилась Катерина Реп'яхова.
Зіркова дружина не оформляла статус біженки, однак має візу біженки. Все тому, що інакше вона б не заїхала до країни.
Ми планували їхати в гості, але у зв'язку з всім цим дати наші пересунулися. Чому віза біженців – тому що заїхати в Ізраїль українцям інакше наразі неможливо. Віза біженців – це тільки дозвіл на в'їзд до рідних першого коліна,
– пояснила Катерина.
Катерина Реп'яхова про приїзд до Ізраїлю / Фото з інстаграм-сторіз
Шлях Каті Реп'яхової до Ізраїлю
- Певний час блогерка перебувала на заході України. Згодом вона з мамою і сином відправилась до Угорщини. За кордон їх проводжав Віктор Павлік, який, звісно ж, залишився в Україні.
- Після Угорщини, Словаччини й Чехії Катерина прибула до Німеччини, де колись проходила лікування. Вона ненадовго зупинилась в Ганновері й залишила там авто.
- Згодом Реп'яхова вийшла на зв'язок зі Стамбула. Зіркова дружина зізналась, що їй відмовляли в перельоті через візу біженки. Але після скандалу їй таки вдалось сісти на літак.