People оголосив найсексуальнішого чоловіка 2023 року: хто отримав омріяний титул

Відповідно до щорічної традиції, яка бере свій початок з 1985 року, журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка. Цьогоріч цей омріяний титул здобув американський актор та досвідчений гонщик Патрік Демпсі.

57-річний актор зізнався, що новий статус потішив його его. Він відомий своїми ролями доктора Дерека Шепарда в "Анатомії пристрасті", Роберта в "Зачарованих", Джека Куанта в "Бріджит Джонс 3" і Ділана Голда в "Трансформерах 3: Темна сторона Місяця".

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Патрік Демпсі – найсексуальніший чоловік року

Журнал People оголосив переможця 8 листопада. Чоловік зізнався, що дізнавшись про титул він був здивований та навіть подумав, що це жарт.

Я радий, що це відбувається зараз у моєму житті. Приємно мати визнання, і, безумовно, моє его трохи піднялося, але це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного,

– поділився гонщик.

Хто такий Патрік Демпсі

Це американський актор. Він найбільше відомий своєю роллю нейрохірурга Дерека Шепарда в відомій медичній драмі "Анатомія пристрасті". Крім того, чоловік знімався й в інших популярних стрічках: "Зачаровані", "Бріджит Джонс 3" і "Трансформери 3: Темна сторона Місяця".

До того ж Патрік створив успішну кар'єру гонщика, завоювавши срібну медаль у відомій гонці "24 години Ле-Мана".

Крім того, він заснував Центр Демпсі. Установа, створена як данина пам'яті його матері, має на меті надати підтримку людям, які борються з онкологією.

З 1999 року Патрік Демпсі одружений із візажисткою Джил Фінк. Подружжя виховує трьох дітей: 21-річну дочку Таллулу та 16-річних близнюків Дербі та Салліван.

Найсексуальніші чоловіки 2018-2022 років

Останні п'ять років титул "Найсексуальніший чоловік року" здобували: американські актори Кріс Еванс (2022), Пол Радд (2021), Майкл Б. Джордан (2020), американський співак і піаніст Джон Ледженд (2019) та британський актор Ідріс Ельба(2018).