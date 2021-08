Наймолодша багатійка: на чому заробляє мільйони іменинниця Кайлі Дженнер

Американська модель, підприємиця та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер святкує день народження: 10 серпня їй виповнилося 24 роки. Знаменитість перебувала в статусі наймолодшої мільярдерки й досі заробляє мільйони у молодому віці. Як розвивався її бізнес – читайте в матеріалі.

10 серпня зірці реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", моделі та підприємиці Кайлі Дженнер виповнилося 24 роки. З 10 років вона почала з'являтися на телебаченні, а у 17 років запустила колекцію косметики. Кайлі вважається наймолодшою багатійкою у світі, а на чому вона заробляє – читайте далі.

Варто прочитати Королеві епатажу Кайлі Дженнер – 24: яскраві образи мільйонерки, які неможливо забути

Власний бренд косметики

Як розповідала сама Кайлі Дженнер, колись вона комплексувала через тоненькі губи. Дівчина намагалась підібрати таку помаду, щоб вона зливалась з кольором її губ і не було помітно, як сильно вона переходить через контур. Це наштовхнуло її самій зробити таку помаду. Так відбувся запуск першої косметики від дівчини-підлітка, що складався з олівця та помади для губ.

Перші 15 тисяч наборів Kylie Lip Kits розкупили миттєво. Згодом Дженнер перейменувала бренд на Kylie Cosmetics і розширила продукцію, а також запустила набори для догляду за обличчям Kylie Skin. За півтора року бренд Кайлі Дженнер заробив близько 420 мільйонів доларів.

Наступного року Forbes оцінив компанію Кайлі Дженнер уже у 800 мільйонів доларів, а у 2019 визнав її наймолодшою мільярдеркою. Щоправда, у 2020 році модель звинуватили в шахрайстві, але вона однаково залишилась молодою багатійкою. Цього самого року її статки оцінили у 590 мільйонів доларів. Зараз її капітал становить 620 мільйонів доларів.

Рекламні кампанії

1,4 мільйона доларів Кайлі Дженнер отримує за особистий блог в інстаграмі, де на неї підписані понад 237 мільйонів людей. За один допис на сторінці вона може заробити більш як 1 мільйон доларів. Знаменитість співпрацювала з Puma і PacSun, продовжує влаштовувати колаборації з Calvin Klein, Max Factor, Lacoste та іншими брендами.

"Сімейство Кардашян"

Реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians розпочалося у 2007 році, коли Кайлі було тільки 10 років. Зараз це не основний прибуток підприємиці, адже останній, 20 сезон проєкту, вийшов 2021 року. Та за 14 років ефіру сестри Кардашян-Дженнер здобули величезну популярність та успіх.