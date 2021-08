Молодая богачка: на чем зарабатывает миллионы именинница Кайли Дженнер

Американская модель, предпринимательница и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер празднует день рождения: 10 августа ей исполнилось 24 года. Знаменитость находилась в статусе самой молодой миллиардерши и до сих пор зарабатывает миллионы в молодом возрасте. Как развивался ее бизнес – читайте в материале.

С 10 лет она начала появляться на телевидении, а в 17 лет запустила коллекцию косметики.

Собственный бренд косметики

Как рассказывала сама Кайли Дженнер, когда-то она комплексовала из-за тоненьких губ. Девушка пыталась подобрать такую помаду, чтобы она сливалась с цветом ее губ и не было заметно, как сильно она переходит через контур. Это натолкнуло ее самой сделать такую помаду. Так состоялся запуск первой косметики от девушки-подростка, состоявший из карандаша и помады для губ.

Первые 15 тысяч наборов Kylie Lip Kits раскупили мгновенно. Впоследствии Дженнер переименовала бренд на Kylie Cosmetics и расширила продукцию, а также запустила наборы для ухода за лицом Kylie Skin. За полтора года бренд Кайли Дженнер заработал около 420 миллионов долларов.

В следующем году Forbes оценил компанию Кайли Дженнер уже в 800 миллионов долларов, а в 2019 признал ее самой молодой миллиардершей. Правда, в 2020 году модель обвинили в мошенничестве, но она все равно осталась молодой богачкой. В этом же году ее состояние оценили в 590 миллионов долларов. Сейчас ее капитал составляет 620 миллионов долларов.

Рекламные кампании

1,4 миллиона долларов Кайли Дженнер получает за личный блог в инстаграме, где на нее подписаны более 237 миллионов человек. За одно сообщение на странице она может заработать более 1 миллиона долларов. Знаменитость сотрудничала с Puma и PacSun, продолжает устраивать коллаборации с Calvin Klein, Max Factor, Lacoste и другими брендами.

"Семейство Кардашьян"

Реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians началось в 2007 году, когда Кайли было только 10 лет. Сейчас это не основная прибыль предпринимательницы, ведь последний, 20 сезон проекта, вышел в 2021 году. Но за 14 лет эфира сестры Кардашян-Дженнер получили огромную популярность и успех.