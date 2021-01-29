Найкраща робота у світі: Кеті Перрі поділилась про досвід материнства

Відома американська виконавиця Кеті Перрі не публікує фото донечки Дейзі, але залюбки розповідає про неї. Зірка зізналась, що для неї бути мамою – це найкраща робота у світі.

Джерело: інстаграм Кеті Перрі

Популярна американська виконавиця Кеті Перрі та актор Орландо Блум стали батьками близько 5 місяців тому. Вони не діляться з шанувальниками світлинами доньки, але часто розповідають про неї.

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Кеті Перрі про досвід материнства

Нещодавно співачка вирішила поспілкуватися з прихильниками в прямому ефірі та відповісти на їхні найцікавіші запитання. Багато з них стосувалися саме материнства. Зірка зізналась, що Дейзі дуже сильно змінила її.

Вона змінила моє життя і досі продовжує це робити. Я думаю, кожна розуміє це, коли стає матір'ю. Ти просто цілком зосереджуєшся на своєму материнстві,

– розповіла Кеті Перрі.

Співачка зазначила, що багато різних речей відходять на другий план через те, що дитина стає на перше місце. Незважаючи на те, що Кеті Перрі вже на 6 тиждень після пологів повернулась до роботи, вона однаково багато часу приділяє Дейзі.

Бути мамою – найкраща робота в світі. Дуже рекомендую, коли ви самі будете до цього готові,

– поділилась знаменитість.

Також Кеті Перрі зізналась, що вона із задоволенням спостерігає за тим, як росте та змінюється Дейзі. "Я бачу, як сильно змінилася моя дочка за останні п'ять місяців. Переглядаючи фотографії, я думаю: "Ого". Це унікальний спосіб спостерігати за тим, як швидко біжить час. Раз, і ти раптом помічаєш – тепер у неї пухлі щоки! У певному сенсі це навіть надихнуло мене ще більше цінувати кожен прожитий день", – підсумувала співачка.