Джамала емоційно заспівала трек "Сину" у фіналі Нацвідбору: це пісня, створена на вірш Симоненка

Українська співачка Джамала була членом журі на Нацвідборі на Євробачення-2023. Але й виступила перед оголошенням результатів голосування: вона заспівала трек "Сину".

17 грудня відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023. Українці обрали переможцем гурт TVORCHI. Але захід запам'ятався не лише виступами учасників, але й зіркових гостей.

До слова TVORCHI – все, що відомо про переможця Нацвідбору 2023

Джамала виступила у фіналі Нацвідбору

Хоч виконавиця котрий рік поспіль відігравала роль судді Національного відбору, вона також виступила з піснею перед оголошенням результатів.

Джамала чутливо заспівала свій трек "Сину", який увійшов до її мініальбому "Поклик". Це пісня, написана на вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства".

Джамала виступила на Нацвідборі: дивіться відео онлайн

Наприкінці виступу Джамала звернулась до іноземної аудиторії, яка спостерігала за тим, як Україна обирає свого представника на Євробачення. Зірка подякувала кожному, хто підтримує українців.

Хто ще виступив на сцені відбору на Євробачення