"Історії про життя у бомбосховищах": Шуров оголосив, скільки учасників подалось на Нацвідбір

Музичний продюсер Євробачення-2023 в Україні Дмитро Шуров заявив, що після усіх підрахунків стало відомо, що на Нацвідбір прийшло понад 300 пісень українців. Багато хто з них – непрофесійні виконавці та ще навіть не до кінці записали власні хіти.

Виконавець Шуров зазначив, що цього року організаторам та українцям точно буде що послухати на Національному відборі. Попри складний ранок по всій країні, зокрема у Києві через атаку іранських дронів, українці продовжують творити. Щоправда, все це відбувається не так, як би хотілось – хтось перебуває за кордоном, дехто воює, дехто волонтерить, а сам конкурс пройде у Ліверпулі замість Києва, Львова, Одеси чи Дніпра.

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Незважаючи ні на що, на момент закінчення прийому маємо понад 300 заявлених пісень. Так, багато з них знаходяться у стані демо, багато – лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами. Історії про життя у бомбосховищах, еміграцію, пустка від втрати рідних, віра у наші ЗСУ. І все ж, це яскравий приклад налаштування наших людей на конструктив, надію,

– каже Дмитро.

Він дякує усім за заявки та тим людям, з якими контактував особисто або це робили дівчата-менеджерки. "З кимось вдалося знайти спільний вайб і мотивацію, з кимось – ні, але процес, безумовно, відбувся, і нам точно буде що послухати в цьому році", – додав він. У Суспільному зокрема розповіли, що на конкурс надійшло 384 анкети.

Зазначимо, що прийом заявок до участі в Нацвідборі завершився 15 жовтня, а розпочався 17 серпня. Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємося у грудні. Наразі відомо, що заявку на конкурс подала колишня дружина Дзідзьо SLAVIA, а також 24 ексклюзивно повідомили, що свої шанси вдруге спробують TVORCHI.

Конкурс Євробачення 2023 пройде у британському місті Ліверпулі, оскільки в Україні може зберігатись складна та небезпечна ситуація через війну. Півфінали конкурсу заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал Євробачення відбудеться 13 травня на "Ліверпуль Арені".

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