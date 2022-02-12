Нацвідбір на Євробачення-2022: відео виступів всіх фіналістів

12 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2022. На місце представника України на пісенному конкурсі в Італії претендують 8 вокалістів. Як вони виступили – дивіться далі.

Цей вечір по-особливому бентежний для всієї України. Саме сьогодні ми дізналися, хто ж у травні поїде в Італію, щоб боротися за перемогу на Євробаченні-2022. 24 канал зібрав виступи всіх фіналістів, які презентували конкурсні пісні у прямому ефірі.

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Професійне журі та глядачі обирали не лише виконавця, а й пісню, адже саме вона матиме більше значення на конкурсі в Турині. У букмекерів, суддів та глядачів є свої фаворити, однак переможе лише той артист, який зміг завоювати серце більшої аудиторії. У прямому ефірі було багато суперечок, деякі технічні неспр, компліменти і здорова критика. Зокрема, гурт Cloudless, який відкривав Нацвідбір, переспівував конкурсну композицію, оскільки під час першого виступу моментами зникав звук. Відео всіх виступів цього вечора – дивіться далі.

Важливо Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Cloudless – All Be Alright

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Michael Soul – Demons

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Our Atlantic – "Моя любов"

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Barleben – Hear My Words

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Kalush Orchestra – "Стефанія"

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Roxolana – GIRLZZZZ

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Alina Pash – "Тіні забутих предків"