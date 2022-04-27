Чи натисне Путін на "ядерну кнопку": Ігор Кондратюк дав свій прогноз

Телеведучий та кандидат біологічних наук Ігор Кондратюк не береться ствердно казати, наскільки небезпечною є ядерна загроза Україні з боку Росії. Проте, спираючись на думки військових експертів, має надію, що Путін не натисне "ядерну кнопку".

Ігор Кондратюк сказав, що не хоче бути провидцем та висловлюватись у сфері, в якій не розбирається. Але слухає та читає експертів своєї справи.

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Не знаю, не буду виступати провидцем, досить прочитати людей, які вважають себе військовими експертами. В основному люди вважають, що ні, що це параноя і йому (Путіну, – Showbiz 24) це нічого не дасть, і сенсу у цьому немає. Але клянусь, коли перший "зелений чоловічок" з'явився біля військової частини в Криму, це теж уже була параноя і воно йому нічого не дало в довгостроковій перспективі,

– зауважив Кондратюк.

Чоловік іронічно зазначив, що він також не є експертом з психіатрії, тому не знає, що в голові в очільника Кремля.

"Я за освітою фізик, кандидат біологічних наук, а вже потім став телеведучим і щось пробую в кіно, але я взагалі далекий від психіатрії. Тому про цю параною мені говорити недоречно і некваліфіковано", – додав продюсер.

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