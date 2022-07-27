Її чоловік захищає наші ж*пи, – Цибульська заступилася за Денисенко, яка відпочиває в Туреччині
Джерело:інстаграм Олі Цибульської
Днями Наталка Денисенко полетіла з сином у Туреччину. За відпочинок їй одразу ж "прилетіло". У скандал втрутилася Оля Цибульська – заступилася за акторку й нагадала, що поки одні пишуть гнівні коменти, її чоловік захищає країну в лавах ЗСУ.
У своїх інстаграм-сторіс Оля Цибульська не раз вгамовувала срачі, які розгоралися довкола її зіркових колег. Цього разу артистка підтримала зірку серіалу "Кріпосна" Наталку Денисенко, яку засуджують за дорогий відпочинок у Туреччині з сином.
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Чому Цибульська заступилася за Денисенко
Тицьнула на коменти і прочитала купу хейту – від того "як ти маєш право зараз відпочивати, коли в країні війна" до того "може ти ще фотки викладеш". Людей не цікавить навіть те, що Наталчин чоловік зараз на передовій і в складі Збройних Сил захищає наші ж*пи, тих людей, які писали ці коменти,
– емоційно заявила Оля Цибульська.
"Що треба вмерти, щоб тобі співчували, щоб тебе розуміли і приймали твоє життя? Чи як треба себе поводити?" – запитала вона тих, хто поливає брудом Денисенко.
Оля Цибульська розуміє, що останні п'ять місяців уся країна на нервах, у стресі, але це не привід зриватися на тих, хто продовжує жити під час війни.
Я розумію стрес і біль кожного, але невже гризти тих, хто вчиться жити заново, – спасіння? Невже підтримка, співчуття живим – це ненормально. Перестаньте мірятись горем. У кожного воно своє. І для кожного воно найбільше,
– наголосила співачка.
Оля Цибульська / Фото з інстаграм-сторіс співачкиНагадаємо, до лав тероборони чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик вступив у перші дні війни, але про те, що піде захищати країну, попереджав її задовго до повномасштабного вторгнення. У лютому акторка благала його залишитися з нею, але той сказав: "Наташо, перестань так говорити, тому що ти мене дуже деморалізуєш".
Нещодавно подружжя бачилося вперше за півтора місяця, коли Федінчик приїжджав до Києва з передової.