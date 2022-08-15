У когось 90 тисяч, – Наталка Денисенко розповіла про зарплату чоловіка в ЗСУ

У перші дні війни чоловік Наталки Денисенко з "Кріпосної" пішов у тероборону. Зараз Андрій Федінчик на фронті. Як боєць ЗСУ він отримує зарплату, але акторка каже, що її вистачає лише на бензин.

До війни зіркове подружжя Наталки Денисенко та Андрія Федінчика збирало на власний будинок, тож зараз живе на ці заощадження. В акторки роботи мало, а її чоловік у лавах ЗСУ заробляє небагато.

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Яка зарплата у чоловіка Наталки Денисенко в ЗСУ

Зірка серіалу "Кріпосна", який влип у скандал через російських акторів, розповіла, що зарплати її чоловіка Андрія Федінчика вистачає хіба на бензин, прожити на неї нібито нереально.

Дякуємо, звичайно, що платять, але він там не через гроші. Йому платять, але це не такі гроші, на які може вижити ціла сім'я. Можливо, у когось зарплата 90 тисяч, але ж він не військовий. Він у ЗСУ, але він рядовий. Хоч він і працює з військовослужбовцями, але в нього зарплата там найменша,

– зізналася Наталка Денисенко.

Знаменитість додала, що навіть під час війни її коханий міг би заробляти як актор. Наприклад, озвучуючи турецькі серіали, і гонорари в нього були б значно більші, ніж зарплата в ЗСУ.

"Він міг би більше заробити на озвучках. Треба ж людям щось показувати, ті ж самі турецькі серіали", – наголосила Денисенко.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото з інстаграму акторки