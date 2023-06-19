Я забезпечена на роки, – Наталка Денисенко зізналася, хто в її сім'ї заробляє більше

Наталка Денисенко прийшла на шоу Володимира Остапчука й чесно розповіла про гроші в сім'ї з Андрієм Федінчиком. Наразі заробляє більше, бо чоловік залишив кінокар'єру й пішов у ЗСУ.

Виявляється, до великої війни Андрій Федінчик майже всі гроші віддавав дружині Наталці Денисенко. Тож сімейний бюджет був у її руках.

Читайте також Оля Полякова пообіцяла тисячу доларів тому, хто "плюне в морду" Баскову чи Лепсу

"Мій чоловік просто віддає всі гроші мені. І каже: "Мені нічого не треба, тобі все треба". Наприклад, коли ми йдемо в магазин, я можу спокійно розрахуватися, тому що всі його гроші в мене", – пожартувала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко заробляє більше за чоловіка

Якщо раніше всі свої гонорари акторка витрачала на себе, то зараз – на сім'ю, адже Федінчик у ЗСУ й заробляє менше.

Я зараз заробляю більше, тому що мій чоловік у ЗСУ. Він не має права працювати й заробляти. Але до цього він заробив стільки, що я забезпечена на роки вперед… Коли ми заробляли нарівні, іноді знімалися разом, то його гроші йшли в сімейний бюджет, а свої я витрачала на себе. Але зараз не так. Я заробляю більше, і тому це не мої всі особисті гроші. Я не нахабна,

– зізналася Наталка Денисенко.

Водночас акторка каже, що ніколи в житті не витрачає гроші Андрія Федінчика на косметолога чи салони краси, адже з багатьма з ними співпрацює по бартеру – за рекламу в інстаграмі. Крім того, дорогі фірмові сумочки Денисенко теж купує за свої.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, минулого року Наталка Денисенко розповідала, що зарплати чоловіка в ЗСУ вистачає хіба на бензин, прожити на неї в Києві нібито нереально. За словами акторки, Федінчик не отримував 90 тисяч гривень, йому платили мінімально. Тоді як на озвучуванні турецьких серіалів під час війни він міг би заробити значно більше.