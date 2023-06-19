Я забезпечена на роки, – Наталка Денисенко зізналася, хто в її сім'ї заробляє більше

19 червня 2023, 19:00
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Джерело:

Володимир Остапчук

Наталка Денисенко прийшла на шоу Володимира Остапчука й чесно розповіла про гроші в сім'ї з Андрієм Федінчиком. Наразі заробляє більше, бо чоловік залишив кінокар'єру й пішов у ЗСУ.

Виявляється, до великої війни Андрій Федінчик майже всі гроші віддавав дружині Наталці Денисенко. Тож сімейний бюджет був у її руках. 

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"Мій чоловік просто віддає всі гроші мені. І каже: "Мені нічого не треба, тобі все треба". Наприклад, коли ми йдемо в магазин, я можу спокійно розрахуватися, тому що всі його гроші в мене", – пожартувала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко заробляє більше за чоловіка

Якщо раніше всі свої гонорари акторка витрачала на себе, то зараз – на сім'ю, адже Федінчик у ЗСУ й заробляє менше.

Я зараз заробляю більше, тому що мій чоловік у ЗСУ. Він не має права працювати й заробляти. Але до цього він заробив стільки, що я забезпечена на роки вперед… Коли ми заробляли нарівні, іноді знімалися разом, то його гроші йшли в сімейний бюджет, а свої я витрачала на себе. Але зараз не так. Я заробляю більше, і тому це не мої всі особисті гроші. Я не нахабна,
– зізналася Наталка Денисенко.

Водночас акторка каже, що ніколи в житті не витрачає гроші Андрія Федінчика на косметолога чи салони краси, адже з багатьма з ними співпрацює по бартеру – за рекламу в інстаграмі. Крім того, дорогі фірмові сумочки Денисенко теж купує за свої.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, минулого року Наталка Денисенко розповідала, що зарплати чоловіка в ЗСУ вистачає хіба на бензин, прожити на неї в Києві нібито нереально. За словами акторки, Федінчик не отримував 90 тисяч гривень, йому платили мінімально. Тоді як на озвучуванні турецьких серіалів під час війни він міг би заробити значно більше.

Автор: Марина Джура