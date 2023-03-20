"Схоже на вагітність": Наталка Денисенко сконфузилася через відверту фотосесію

Акторка Наталка Денисенко знялася у сміливій фотосесії, де позувала топлес і в накидці макраме. Її відверті кадри про любов і красу, але прихильниці помітили округлий животик і запитали, чи не вагітна вона.

Зірка серіалу "Село на мільйон" Наталка Денисенко влаштувала зйомку у зухвалих образах, продемонструвавши тіло. Студійні фото та відео зчинили резонанс у мережі.

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Реакція Наталки Денисенко на чутки про вагітність

У коментарях хтось захопився емоційністю та різносторонністю Наталки Денисенко в кадрі, хтось назвав "українською амазонкою", а хтось помітив животик і запитав про вагітність:

"Наталочко, мені здається, чи ви при надії? Якщо так, то вітаю. Якщо ні, то вибачте";

"Неймовірна краса. Я теж подумала, що маленький животик бачу. Треба ще красуню донечку Наталочці. Всьому свій час. Все ще буде";

"Більше схоже на вагітність, а не на "жирок".

Ні, то живіт з жирком,

– з гумором відповіла Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко відреагувала на чутки про вагітність / Скриншот з інстаграму

Наталка Денисенко відреагувала на чутки про вагітність / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, у Наталки Денисенко вже є син Андрійко від чоловіка-актора Андрія Федінчика, йому 5 років. Хлопчик мріє про сестру, але його зіркова мама не готова вагітніти під час великої війни.

"Єдине, що зараз мене зупиняє стосовно дітей – це те, що війна, і страшно. Коли якісь обстріли, я читаю новини, плачу. Мені важко це переносити. Тому коли думаю, що буду така нервова під час вагітності, то це погано. Тому, як тільки перемога, то будемо старатися", – коментувала акторка в інтерв'ю ЖВЛ.