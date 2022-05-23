Наталка Денисенко про стосунки з чоловіком-військовим: "Не будуть такими, як раніше"

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, якими стали стосунки з її чоловіком Андрієм Федінчиком. Тепер він служить у ЗСУ.

Акторка Наталка Денисенко поділилась думками про кохання під час війни. Вона розповіла, як змінились її стосунки з чоловіком через війну з Росією.

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Наталка Денисенко про стосунки з чоловіком

Актриса зізналась, що в мирний час завжди знаходила можливість "доколупатися" з чимось до чоловіка. Але ситуація в країні загострила почуття.

Ми всі люди – не ідеальні! Але, на те ми й складаємось у пари, і саме ця людина нам припадає до душі не просто так. Ми всі вчителі й всі учні. І в коханні це проявляється якнайкраще! Ситуація у країні загострила почуття, через численні стресові ситуації всі навколо скинули маски! В коханні так само…

– поділилась Наталка.

"Бачите, що навіть під час "цього періоду" стало візуально більше розставань. Коли мій чоловік став військовим, я усвідомила, що кожного дня його життю (як і тисячам життів наших захисників!!!) є загроза! Саме в цей момент і приходить це розуміння, що немає нічого важливішого за життя! За те, щоб твоя людина була жива і щаслива! Неважливо де, з ким! Головне – життя!" – додала вона.



Андрій Федінчик і Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Наталка Денисенко поділилась, що через війну всі побутові дрібниці стали на другий план. Тепер для неї найважливіше, щоб її коханий був здоровим.

Ніколи за все своє життя я так багато не молилася і не просила нічого, окрім життя для коханої людини. Бажаю всім українкам, щоб вони дочекалися своїх чоловіків живими й неушкодженими. І ми й наші стосунки більше не будуть такими як раніше, бо тепер ми дійсно знаємо що є важливим і цінним!

– підсумувала зірка.