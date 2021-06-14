Наталія Могилевська зізналась, скільки кілограмів скинула за тиждень

Популярна українська співачка Наталія Могилевська продовжує дивувати шанувальників та працювати над своєю фігурою. Днями зірка повідомила, що за 7 днів їй вдалося схуднути на 1,5 кілограми.

Відома українська співачка Наталія Могилевська на особистій сторінці в інстаграмі майже щодня ділиться дописами або розповідає в інстаграм-сторіз інформацію щодо свого схуднення. Днями зірка поділилась черговими результатами праці над собою.

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Наталія Могилевська розсекретила вагу

Виконавиця розповіла, що довго не виходила на зв'язок, оскільки була на гастролях. Та це не вплинуло на дотримання дієти. Через тиждень після початку схуднення Наталія Могилевська скинула 1,5 кілограми.

Зазначимо, що зірка до 26 червня повинна схуднути на 4 кілограми. Отже, зірці залишилося трохи менш як двох тижнів, щоб скинути ще 2,5 кілограми.



Наталія Могилевська про свою вагу / Фото з інстаграм-сторіз

Наталія Могилевська та укладене парі