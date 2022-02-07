Після виправдань Могилевської: ексЗіанджа пригадала, як та "лікувала" її від гомосексуалізму
Джерело:"Світське життя"
Місяць тому Зі Фамелу, відома як Зіанджа, звинуватила експродюсерку Наталію Могилевську в булінгу та рабському контракті. Вона ж пояснила, що співачка ображена на неї, бо не стала популярною, але та не змовчала.
31-річна співачка-трансгендер Зі Фамелу, яка змінила сценічне ім'я з Зіанджи, скаржилась, що Наталія Могилевська не відпускала її з рабського контракту, чхала на її депресії та досі називає Борею, хоч та давно позиціонує себе як жінка. Народна артистка не пройшла повз закидів у трансфобії та відповіла експідопічній.
Цікаво Досі називає Борисом: Zi Faamelu звинуватила Могилевську у рабському контракті і трансфобії
Наталія Могилевська відповіла на закиди ексЗіанджи
46-річна співачка впевнена, що Зі Фамелу поливає її брудом, бо так і не стала популярною. На її думку, ексЗіанджа розпалює скандал через образу.
Ті з моїх артистів, які стають успішними – Монатік, Макс Барських, Dantes, Регіна Тодоренко, – вони пишуть слова вдячності. Ті, хто не став зіркою, або щось склалося не так, як вони мріяли, – вони обов'язково не люблять Монатіка, Макса Барських і мене,
– заявила Наталія Могилевська.
"Боря завжди був дуже емоційною людиною. Щось, можливо, вигадав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа з приводу того, що склалося не так, як хотілося. Спочатку як у чоловіка, потім як у жінки", – додала артистка.
Вона зауважила, що після "Фабрики зірок" 2008 року дуже опікувалася Борисом Апрелем і навіть "возила до психіатра, щоб він допоміг йому вилікуватися".
Реакція Zi Faamelu на слова Наталії Могилевської
У своєму інстаграмі ексЗіанджа підтвердила, що колишня продюсерка возила її до психіатра, коли їй було 20. Як з'ясувалось, терапія мала б змінити сексуальну орієнтацію Бориса Апреля, бо він нібито був "морально, духовно, фізично хворим, неповноцінним і потребував лікування".
В один момент її психіатру це вдалося, і я повірила в те, що "хвора на гомосексуалізм". Це було частиною "зникнення" під час шоу Фабрика. Суперфінал"… Усе було піар-постановкою – від а до я,
– заявила Зі Фамелу.
На думку співачки, те, що Наталія Могилевська досі називає її Борею, свідчить про "трансфобію та гомофобію" – неприйняття гомосексуальності. Тож вона порадила експродюсерці читати про ЛГБТИК+ та гендерну політкоректність.
"Єдине, про що я прошу, це не підтримувати гомофобію та трансфобію. У тебе дуже великий майданчик і люди слухають… Відкрито показувати невігластво, коли ти народний артист – це смішно і сумно", – написала ексЗіанджа.Цікаво, Зі Фамелу додала, що пам'ятає багато історій, які можуть "створити шокуючі заголовки і гучні скандали", але не хоче "ворушити минуле" та продовжувати цей негатив, бо не бажає Могилевській зла.
Реакція Zi Faamelu на слова Могилевської / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Зі Фамелу– українська співачка, учасниця проєктів "Фабрика зірок 2" та "Фабрика зірок. Суперфінал". Тоді вона виступала під іменем Борис Апрель, а згодом – Аня Апрель, Ейпріл.
Артистка пройшла через операцію з корекції статі 2014 року й стала трансгендером. 2018-го вона повернулась на сцену як Зіанджа. Її дебют відбувся на проєкті "Голос країни". Однак у лютому 2020-го співачка-трансгендер змінила сценічне ім'я на Зі Фамелу.