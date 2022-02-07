Після виправдань Могилевської: ексЗіанджа пригадала, як та "лікувала" її від гомосексуалізму

Місяць тому Зі Фамелу, відома як Зіанджа, звинуватила експродюсерку Наталію Могилевську в булінгу та рабському контракті. Вона ж пояснила, що співачка ображена на неї, бо не стала популярною, але та не змовчала.

31-річна співачка-трансгендер Зі Фамелу, яка змінила сценічне ім'я з Зіанджи, скаржилась, що Наталія Могилевська не відпускала її з рабського контракту, чхала на її депресії та досі називає Борею, хоч та давно позиціонує себе як жінка. Народна артистка не пройшла повз закидів у трансфобії та відповіла експідопічній.

Цікаво Досі називає Борисом: Zi Faamelu звинуватила Могилевську у рабському контракті і трансфобії

Наталія Могилевська відповіла на закиди ексЗіанджи

46-річна співачка впевнена, що Зі Фамелу поливає її брудом, бо так і не стала популярною. На її думку, ексЗіанджа розпалює скандал через образу.

Ті з моїх артистів, які стають успішними – Монатік, Макс Барських, Dantes, Регіна Тодоренко, – вони пишуть слова вдячності. Ті, хто не став зіркою, або щось склалося не так, як вони мріяли, – вони обов'язково не люблять Монатіка, Макса Барських і мене,

– заявила Наталія Могилевська.

"Боря завжди був дуже емоційною людиною. Щось, можливо, вигадав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа з приводу того, що склалося не так, як хотілося. Спочатку як у чоловіка, потім як у жінки", – додала артистка.

Вона зауважила, що після "Фабрики зірок" 2008 року дуже опікувалася Борисом Апрелем і навіть "возила до психіатра, щоб він допоміг йому вилікуватися".

Реакція Zi Faamelu на слова Наталії Могилевської

У своєму інстаграмі ексЗіанджа підтвердила, що колишня продюсерка возила її до психіатра, коли їй було 20. Як з'ясувалось, терапія мала б змінити сексуальну орієнтацію Бориса Апреля, бо він нібито був "морально, духовно, фізично хворим, неповноцінним і потребував лікування".

В один момент її психіатру це вдалося, і я повірила в те, що "хвора на гомосексуалізм". Це було частиною "зникнення" під час шоу Фабрика. Суперфінал"… Усе було піар-постановкою – від а до я,

– заявила Зі Фамелу.

На думку співачки, те, що Наталія Могилевська досі називає її Борею, свідчить про "трансфобію та гомофобію" – неприйняття гомосексуальності. Тож вона порадила експродюсерці читати про ЛГБТИК+ та гендерну політкоректність.

"Єдине, про що я прошу, це не підтримувати гомофобію та трансфобію. У тебе дуже великий майданчик і люди слухають… Відкрито показувати невігластво, коли ти народний артист – це смішно і сумно", – написала ексЗіанджа.

, Зі Фамелу додала, що пам'ятає багато історій, які можуть, але не хоче "ворушити минуле" та продовжувати цей негатив, бо не бажає Могилевській зла.

Реакція Zi Faamelu на слова Могилевської / Фото з інстаграм-сторіс співачки