Наталія Могилевська захопила образом у сукні з розрізом і жакеті з камінням

45-річна Наталія Могилевська знімається у новому розважальному проєкті. З дня у день вона демонструє фантастичні образи. Співачка показала новий look в сукні з розрізом та елегантному жакеті з камінням.

У кадрі зірки зобов'язані виглядати бездоганно, тому за їхні вбрання відповідають найкращі стилісти. Схоже, Наталія Могилевська знайшла свого, адже за кожен аутфіт її засипають компліментами.

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Так, артистка захопила образом у приталеній сукні довжини міді з глибоким розрізом до стегон. Плаття нюдового кольору на тонких бретелях досить відверте, адже ефектно демонструє декольте Могилевської.

Не дивно, що його зірка поєднала з жакетом. Він фантастично довершив сукню, а різнобарвне каміння на плечах і на манжетах додало шику. Завершили образ співачки трендові карамельні босоніжки на стійких підборах.

Наталія Могилевська в сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки

Наталія Могилевська зумисне позувала так, аби засвітити стрункі ніжки після схуднення на 4 кілограми. Схоже, мінус на вагах додав зірці впевненості, вона ніби розквітла. Не помітити це неможливо:

"Ви неймовірна";

"Ніжки вогонь";

"Красуня";

"Розкішна жінка".

Наталія Могилевська з блогерами / Фото з інстаграму співачки