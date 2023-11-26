Буду в Україні, – Наталія Могилевська показала свій маєток та розповіла, як готується до зими
Джерело:Наталія Могилевська
Співачка Наталія Могилевська провела невелику екскурсію своїм домом на Осокорках. Вона розповіла, що добре підготувалась до зими.
Українська співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці опублікувала кілька відео. Вона живе у двоповерховому заміському будинку з видом на Дніпро, – його зірка і показала у роликах.
До слова Леся Нікітюк оцінила нову пісню Наталії Могилевської: кумедна реакція потрапила на відео
Могилевська показала свій дім
Артистка провела екскурсію своїм маєтком. Вона показала, як повсюди розставила великі свічки та вже підготувала саморобні ліхтарики.
Цю зиму я теж буду в Україні. Ми вирішили добре підготуватися до зими. Дістала запаси свічок з минулого року. Є батареї, акумулятори,
– розповіла Наталія Могилевська.
У співачки є піч, для якої вже заготовані три види полін різного розміру. Також Могилевська підготувала консервацію.
Наталія Могилевська готується до зими: відео
Через атаку ворожих дронів у Києві проблеми зі світлом
Нагадаємо, що 25 листопада ворог запустив рекордну кількість дронів – 75 безпілотників. Масована атака на Україну спричинила багато пошкоджень в інфраструктурі. Повітряна тривога тривала близько 6 годин.
Через бойові дії та негоду без світла залишилося 456 населених пунктів. Понад 30 тисяч споживачів у Києві, в Київській та Черкаській областях внаслідок обстрілу було знеструмлено. Українців просять зменшити споживання електроенергії ввечері з 17 до 23 години.