Наталія Могилевська підкорила стильним образом у картатому жакеті: фото

Популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилась з прихильниками новими фото. Зірка продемонструвала елегантний та трендовий образ і зачарувала мережу.

Відома українська артистка Наталія Могилевська має величезну аудиторію шанувальників в інстаграмі. Там співачка ділиться секретами природної краси, свого харчування, різними історіями, а також показує оригінальні образи. Днями зірка оприлюднила серію нових фото.

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Образ Наталії Могилевської

Знаменитість постала перед камерою на білому тлі на кріслі. Вона ефектно позувала, передаючи настрій фотосесії. Для нової зйомки Наталія Могилевська приміряла білий топ, сині широкі джинси та картатий жакет, що додавав аутфітові родзинки.

Стильне вбрання співачка поєднала із черевиками баклажанового кольору на невеликих підборах. Вдалим доповненням образу був також білосніжний манікюр.

Біляве волосся Наталя Могилевська вклала хвильками та розпустила, одягнувши трендовий головний убір в стиль до жакета. На обличчі артистка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі оранжевими тінями, а губи нафарбувала яскравою червоною помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники висловили захоплення від нового образу знаменитості в коментарях: