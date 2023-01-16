Ми були знайомі 20 років, – Наталія Могилевська про коханого, разом з яким живе

Співачка Наталія Могилевська на початку січня розповіла, що жив е разом з новим обранцем. За словами артистки, вони знайомі вже 20 років, але стосунки зав'язалися лише після повномасштабного вторгнення.

Могилевська зізналася, що усвідомлено тривалий час була самотньою. Артистка сама собі дала обіцянку, що не будуватиме стосунків, поки не стане хорошою дружиною. Тому чекала, коли поруч буде гарний чоловік. Так сталося після початку повномасштабного вторгнення.

До теми Зустріла людину, яку дуже люблю, – Наталія Могилевська розповіла про коханого, який живе в неї

Наталія Мошилевська про коханого

Коханий виконавиці був разом із нею в гарячих точках, куди ніхто з її команди не був готовий їхати: "Він просто шалений. Такий, як я. Ми познайомилися, коли допомагали евакуювати людей, дітей".

Наразі Наталія не поспішає розсекречувати свого обранця, бо не хоче, щоб всі обговорювали її особисте життя під час війни. Раніше у Могилевської переважали чоловічі якості. Вона багато працювала над цим і зараз разом зі своїм коханим дуже стримана та спокійна. Як з'ясувалося, вони знайомі вже 20 років.

Він дуже сильна людина. Ми були знайомі 20 років. Колись він намагався побудувати стосунки зі мною, але це було неможливо, бо він був дуже жортский до того як повинна поводитися жінка. А я була заточена на кар'єру,

– поділилася Могилевська.

Зараз коханий Наталії пишається нею, відвідує всі виступи. Він постійно говорить про те, яка сильна, талановита та красива його обраниця. Зараз Могилевська мріє про велику родину. Схоже, вже настав той період, коли кар'єра не на першому місці.

Я хочу велику сім'ю. Я не знаю, як це станеться, що я встигну. Завжди уявляла собі багато дітей, багато рідні. Я думаю, що моя мрія здійсниться. Як Бог дасть,

– сказала співачка.

Нагадаємо, нещодавно популярна ведуча Леся Нікітюк похизувалася величезним букетом троянд від таємного шанувальника. Схоже, що зірка справді не здогадується, хто надіслав їй такий сюрприз.