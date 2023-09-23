Знаменита блогерка Наталія Литвин вперше вагітна: відео з округлим животиком

Популярні українські блогери Олександр Куровський та Наталя Литвин потішили підписників радісною новиною. Молоде подружжя скоро стане батьками первістка.

Вони опублікували відео, де видно округлий животик Наталії. Це дуже потішило шанувальників, тож вони вже написали чимало привітань подружжю. Крім того, українські блогери Даша Квіткова, Настя Талпа, реперка AlyonaAlyona теж встигли порадіти за пару у коментарях під відео.

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Блогерка Наталія Литвин вагітна

Повідомити про вагітність сім'я блогерів вирішила за допомогою відео. Вони зняли короткий ролик, де показали вагітний живіт Наталі та УЗД-знімок дитини, який поширили на своїх сторінках в інстаграмі.

Знімали відео блогери посеред поля на тлі білого простирадла. У ролику Наталя та її чоловік Олександр постали у білих образах. Дівчина обрала обтисле плаття, щоб підкреслити вагітний животик, а чоловік одягнув сорочку та білі штани.

Реакція мережі

Підписники були в захваті від новини. Вони щиро пораділи за пару. До того ж блогерів привітали й українські знаменитості.

Даша Квіткова : "Аааааа. Нарешті можна говорити про це"

: "Аааааа. Нарешті можна говорити про це" Alyona Alyona : "Кайф! Радію разом з вами"

: "Кайф! Радію разом з вами" Дана Оханська : "Клас! Мої вітання"

: "Клас! Мої вітання" Катерина Полтавська : "Вітаю"

: "Вітаю" Настя Талпа: "Вітаю"

Хто така Наталя Литвин За освітою вона історик. Крім того, дівчина впродовж 2 років навчалася журналістики на заочній формі, проте не змогла поєднувати дві освіти, тож сфокусувалася лише на історичному факультеті. Після університету Наталія почала працювати журналістом, куди потрапила випадково. Дівчина навіть була кандидатом в депутати Тернопільської міської та обласної ради, але не пройшла. Близько 2-ох років Наталя займалася кондитерською діяльністю. Так, вона почала вести свій блог, де публікувала різноманітні рецепти. Згодом у блозі дівчина показувала, як подорожує. Всього вона відвідала 27 країн світу. Зараз Наталія ділиться з підписниками порадами щодо стилю й загалом показує своє життя.

Що відомо про стосунки Наталії та Олександра