Настя Зінченко "з Уханю" зробила однакові тату з коханим в день одруження: нові фото з весілля

Українська блогерка та фотограф Анастасія Зінченко, яка тепер вже Соколюк, 20 лютого одружилась з головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком. Незважаючи на скромне святкування, пара встигла не лише офіційно укласти шлюб, а й зробити татуювання, взяти участь у фотосесії та пообідати фастфудом.

Незважаючи на те, що пара заручилась ще у травні 2020 року у розпал пандемії коронавірусу, про одруження 20 лютого 2021 року вони планували ще з осені. Красива "дзеркальна" дата, схоже, прийшлась до душі що Анастасії, що Максиму.

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Деталі весілля Анастасії Зінченко і Максима Соколюка

У своєму інстаграмі Зінченко зізналась, що разом з чоловіком хотіла провести цей день лише удвох, що й можна було побачити на фотокартках – рідних чи друзів на дійстві не було.

Я сама фотограф і завжди кажу парам "програма цього дня повинна бути про вас, про вашу сім'ю з усіма улюбленими звичками і уподобаннями". Наш день вийшов навіть ще краще ніж ми планували. Ми живемо сьогоднішнім днем, здійснюємо різні божевільні вчинки, подорожі і все тому, що це наше життя і хочеться насолоджуватися кожним днем,

– поділилась Анастасія.

Переглядаючи відеоролик їхнього спільного року життя, у неї виникли відчуття, що пройшло мінімум 2-3 роки, адже рік був для них особливо насиченим. Зокрема, це відобразилось і на їхньому святкуванні одруження:

спочатку Анастасія влаштувала красивий ранок нареченої у салоні, де їй зробили зачіску і макіяж, а також вона одягнула сяючу сукню;

потім вона відправилась у РАЦС, де вже на неї чекав Максим Соколюк;

пара розписалась і поїхала на романтичну фотосесію;

згодом вони швидко перекусили фастфудом, переодягнулись і поїхали у тату-салон;

там вони вдвох зробили пам'ятні татуювання на руках, а саме – на передпліччі: дату першого знайомства по телефону і зустрічі:

20.02.2020 і 25.04.2020 латинськими буквами.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Чи планує пишне весілля Анастасія та Максим?

В одному з коментарів до допису Настя поділилась, що весілля "можливо буде". Зокрема, пара вже провела свій медовий місяць на Занзібарі перед днем розпису, тому наразі нових подорожей, скоріш за все, молодята не планують.

Фотографії з весілля Соколюків / Фото з інстаграм-сторіз Насті Зінченко