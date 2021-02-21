Настя Зінченко "з Уханю" зробила однакові тату з коханим в день одруження: нові фото з весілля

Українська блогерка та фотограф Анастасія Зінченко, яка тепер вже Соколюк, 20 лютого одружилась з головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком. Незважаючи на скромне святкування, пара встигла не лише офіційно укласти шлюб, а й зробити татуювання, взяти участь у фотосесії та пообідати фастфудом.
Незважаючи на те, що пара заручилась ще у травні 2020 року у розпал пандемії коронавірусу, про одруження 20 лютого 2021 року вони планували ще з осені. Красива "дзеркальна" дата, схоже, прийшлась до душі що Анастасії, що Максиму.
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У своєму інстаграмі Зінченко зізналась, що разом з чоловіком хотіла провести цей день лише удвох, що й можна було побачити на фотокартках – рідних чи друзів на дійстві не було.
Я сама фотограф і завжди кажу парам "програма цього дня повинна бути про вас, про вашу сім'ю з усіма улюбленими звичками і уподобаннями". Наш день вийшов навіть ще краще ніж ми планували. Ми живемо сьогоднішнім днем, здійснюємо різні божевільні вчинки, подорожі і все тому, що це наше життя і хочеться насолоджуватися кожним днем,
– поділилась Анастасія.
Переглядаючи відеоролик їхнього спільного року життя, у неї виникли відчуття, що пройшло мінімум 2-3 роки, адже рік був для них особливо насиченим. Зокрема, це відобразилось і на їхньому святкуванні одруження:
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
В одному з коментарів до допису Настя поділилась, що весілля "можливо буде". Зокрема, пара вже провела свій медовий місяць на Занзібарі перед днем розпису, тому наразі нових подорожей, скоріш за все, молодята не планують.
Фотографії з весілля Соколюків / Фото з інстаграм-сторіз Насті Зінченко