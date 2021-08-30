"Настя з Уханю" та голова ДМС Максим Соколюк зіграли весілля: фото з розкішної церемонії
Джерело:інстаграм Насті Зінченко
Історія кохання Анастастії Зінченко, яку разом з собакою рятували з охопленого коронавірусом Уханю, має щасливе продовження. Через пів року після розпису, Зінченко з головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком зіграли пишне весілля.
Церемонія відбулась за Києвом у вишуканому італійському ресторані. Святкували Соколюк та Зінченко 29 серпня.
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Участь у церемонії взяв батько нареченої
Фотографії наречена опублікувала соцмережах. До символічного вівтаря у вигляді арки дружину голови ДМС вів батько. Одягнена Анастасія була у білосніжну сукню з прозорими рукавами та невеликим шлейфом. Наречений обрав світло-сірий костюм.
Згодом Анастасія переодяглась у коротшу сукню на бретелях. Її на Зінченко вже бачили – у лютому на розписі.
Дивіться фото з весілля Зінченко та Соколюка / Фото з інстаграму нареченої
Дивіться відео з весілля пари / Відео з інстаграму Mariasokol_coach:
Що відомо про знайомство Соколюка та Зінченко
- Дівчина відмовилась виїжджати з Уханю без свого собаки.
- З Настею через це і почав зідзвонюватись голова ДМС Максим Соколюк.
- Після цього пара розпочала спілкування.
- 20 лютого 2021 Соколюк та Зінченко розписались.
- Це перший шлюб для 23-річної Зінченко, 43-річний Соколюк вже був одружений. У нього 2 дітей.