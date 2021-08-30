"Настя з Уханю" та голова ДМС Максим Соколюк зіграли весілля: фото з розкішної церемонії

Історія кохання Анастастії Зінченко, яку разом з собакою рятували з охопленого коронавірусом Уханю, має щасливе продовження. Через пів року після розпису, Зінченко з головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком зіграли пишне весілля.

Церемонія відбулась за Києвом у вишуканому італійському ресторані. Святкували Соколюк та Зінченко 29 серпня.

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Участь у церемонії взяв батько нареченої

Фотографії наречена опублікувала соцмережах. До символічного вівтаря у вигляді арки дружину голови ДМС вів батько. Одягнена Анастасія була у білосніжну сукню з прозорими рукавами та невеликим шлейфом. Наречений обрав світло-сірий костюм.

Згодом Анастасія переодяглась у коротшу сукню на бретелях. Її на Зінченко вже бачили – у лютому на розписі.

Дивіться фото з весілля Зінченко та Соколюка / Фото з інстаграму нареченої

Дивіться відео з весілля пари / Відео з інстаграму Mariasokol_coach:

Що відомо про знайомство Соколюка та Зінченко