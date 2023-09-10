"Багато пафосу": як популярна блогерка Настя Талпа відсвяткувала весілля – реакція мережі

Днями блогерка та флористка Анастасія Талпа вийшла заміж за Богдана Скальницького. Романтичне свято відбулося в заміському комплексі під Києвом. Весілля виявилось нестандартним завдяки запрошеним гостям та подарункам.

Наприклад, друзі подарували молодятам лімузин, а свій перший танець Настя та Богдан станцювали під живий вступ Анни Трінчер. Про реакцію мережі на таке гучне святкування – читайте далі.

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Настя Талпа вийшла заміж за Богдана Скальницького

На весілля завітало багато популярних особистостей, зокрема й блогерів. Атмосферу свята створили відомий гурт "ТІК" своїм популярним хітом "Вчителька", а також талановитий виконавець Вельбой. Більше того й сама Настя написала пісню для чоловіка про їхню історію кохання. Таким був її подарунок для нареченого.

Анна Трінчер також виступила на весіллі блогерки. Під час свята вона виконала свої найпопулярніші треки. Зокрема, виконавиця заспівала новий трек про кохання – "Очі".

Що цікаво, блогер та друг зіркового подружжя, Денис Повєткін, подарував їм на весілля лімузин. Серед подарунків також була ігрова приставка. Під час весілля один з гостей задонатив п'ять тисяч доларів на ЗСУ.

Реакція мережі

У коментарях під відео блогерки в тіктоці можна зустріти безліч різних думок про розкішне свято. Шанувальники написали приємні слова молодятам та побажали їм щасливого подружнього життя:

"Які ви гарні";

"Настя розкрилася і розквітла. Хай цей шлюб буде щасливим назавжди";

"Мурашки по шкірі";

"Дуже гарно!";

"Ви неймовірні";

"Його маленька дівчинка";

"Найкраща пара";

"Хто б що не казав, але видно, що вона любить його".

Водночас були й негативні коментарі:

"Не можу повірити, що така красуня с таким кабаном через любов";

"Чому мені здається, що він не для неї? Не розумію. Класні, але дуже різні";

"То не її типаж";

"Все як завжди, бабло перемагає";

"Як багато пафосу";

"Шкода чоловіка";

"Невже треба у війну влаштовувати настільки все пишно? Нащо? Хочете – робіть, але не показуйте";

"Одні плачуть, інші скачуть".