Настя Каменських показала нові фото з сімейної відпустки в Хорватії

Співачка Настя Каменських разом із чоловіком Потапом, мамою і друзями відпочиває в Хорватії. Вдень усі ніжаться на сонечку, а ввечері вивчають місцевість. Артистка показала нові фото з прогулянки, а також показала костюм, у якому відправилася в місто.

NK відпочиває від насиченого гастрольного графіка, який мала цього літа. Зірка разом із найріднішими полетіла в Хорватію, де не лише плаває в морі, а й багато гуляє. Під час прогулянок Настя показує образи, які приготувала для відпустки.

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Днями зірка оприлюднила серію фото з однієї з вечірніх прогулянок, на якій була разом із компанією. Вони разом їздили на велосипедах далматинським узбережжям і вивчали мальовничі місця острова Млєт, що розташований у південній частині Хорватії.

Образ Насті Каменських

Для відпустки виконавиця приготувала декілька аутфітів. На велопрогулянку вона одягнула чорний сатиновий костюм, що складався з коротких шортів і подовженої сорочки, під якою був білий топ. Оскільки Каменських гуляла та їздила на велосипеді, то поєднала вбрання з кросівками.

Серед аксесуарів її відпочинковий look довершували лаконічні сережки, ланцюжки й біла сумочка через плече. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках.

Це був ще один прекрасний день. Дякую всім за ці незабутні моменти життя,

– написала NK під фото.

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