Настя Каменських у синій сукні сходила на побачення з Потапом: фото з Іспанії

Настя Каменських і Потап відпочивають в Іспанії. Подружжя довго мріяло про відпустку, щоб нарешті насолодитися часом удвох. Зірковий чоловік запросив кохану на побачення. Каменських обрала для цього коротку синю сукню.

NK і Потап останнім часом постійно були на гастролях і дуже рідко бачилися. Тому двом хотілося вже якомога швидше полетіти кудись, щоб провести час разом.

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Настя Каменських і Потап на побаченні

NK на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала фото, яке зробила перед романтичним побаченням з коханим. Вона обрала для особливого вечора коротку сукню синього кольору, що актуальний в цьому сезоні. Талію підкреслила тканинним поясом в тон. Серед аксесуарів її образ довершували браслети та сумочка елітного бренду Prada. Волосся NK вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Репер одягнув чорні штани та кофту з принтом. У руці тримав кепку.

"Потап веде мене на побачення", – написала Настя під фото.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Насті Каменських