Настя Каменських розповіла про смерть батька і прощання з ним

Українська співачка Настя Каменських декілька місяців тому втратила батька. Артистка зізналася, що так і не змогла попрощатися з ним після смерті. Виконавиця хотіла запам'ятати тата веселим, тому не йшла у залу прощання.

Настя Каменських мала надзвичайно сильний зв'язок з батьком. Тато жив разом із Настею та Потапом у їхньому заміському будинку, багато жартував і постійно казав, що любить її.

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Причина смерті тата Насті Каменських

Артистка поділилася, що у ту ніч, коли батько помер, він разом із мамою ночували у власній квартирі в Києві. Саме від мами Лідії NK дізналася, що тата більше немає.

Я прокинулася зранку, взяла в руки телефон і побачила, що мама мені телефонувала о півночі. Вона ніколи б просто так не дзвонила в такий час, бо знає, що я лягаю спати о 21:30. Тоді зрозуміла, що тата вже немає,

– поділилася Настя.

Виконавиця додала, що батько помер не від коронавірусу, а від старості.

Прощання NK з татом

Співачка зізналася, що батька кремували. Він сам так хотів. У залу прощання Каменських так і не змогла зайти.

"Зізнаюся чесно, я так і не змогла зайти в те місце, де прощаються, в те жахливе місце. Просто запам'ятала його таким веселим, яким він був завжди. Не хочу запам'ятовувати близьку людину мертвою. Вважаю, що потрібно пам'ятати живими", – поділилася NK.

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн