Настя Каменських розповіла про 5 місяців за кордоном: чи сказала де Потап

Співачка Настя Каменських вперше за 5 місяців повномасштабної війни приїхала в Україну. Вона розповіла, скільки грошей зібрала на благодійних концертах за кордоном, але жодного слова не сказала про Потапа і де він зараз.

Настя Каменських вперше за 5 місяців з'явилася на українському телебаченні. Артистка наголосила, що дуже скучила за Україною й дуже щаслива опинитися нарешті вдома.

До теми Настя Каменських повернулася в Україну: фото з заміського маєтку

Настя Каменських про життя за кордоном

Після приїзду в Україну виконавиця одразу поїхала до мами, яка вже давно повернулася з-за кордону. Згодом Каменських поїхала до будинку, де до війни жила з Потапом. Там досі є новорічні декорації, які подружжя не встигло розібрати до 24 лютого.

Зовсім по-іншому пахне своя земля, і, звичайно, і цілувала, і припадала. Я поїхала до своєї мами, вона довгий час вже тут. Потім своя оселя, там ще все з Нового року залишилося,

– поділилася Настя.

Приїхавши до Києва, NK почула повітряну тривогу. Однак, як зізнається, це було не вперше. На благодійному концерті в Литві включали ці звуки. Тоді було дуже страшно. З благодійними виступами Каменських була у багатьох країнах світу. За 5 місяців війни їй вдалося зібрати на підтримку України 75 мільйонів гривень. Артистка наголосила, що продовжить їздити світом, щоб всюди говорити про війну в Україні, щоб світ не забував, що відбувається в нашій країні.

Зверніть увагу Каменських, Єфросиніна, Дорофєєва: зірки, які вперше за час війни приїхали в Україну

У кожній країні Настя дає інтерв'ю, в яких розповідає правду про війну, показує фото та відео. За кордоном це часто називають "конфліктом", а NK намагається донести до людей правду.

Мене запитали в Америці: "А що ви думаєте з приводу цього конфлікту?". Я як там роздала! Який конфлікт? Ви у своєму розумі? Ви розумієте, що в нас геноцид, який конфлікт. Я показую всі ці відео з Бучі, з Ірпеня. Вони цього не бачать. І тому важливо розповідати, щоб люди поширювали правду,

– підкреслила NK.



Настя Каменських в Україні / Фото з інстаграму NK

Де зараз Потап

Артистка розповіла про поїздки на благодійні концерти, відчуття після повернення додому, але жодного слова не сказала про Потапа. Наразі невідомо, де він зараз, оскільки на фото з Києва артиста нема і NK нічого не каже про чоловіка.

Схоже, що Потап не наважився повернутися в Україну. Нагадаємо, він разом з коханою поїхав на відпочинок в Іспанію за кілька днів до повномасштабного вторгнення й досі не повертався.