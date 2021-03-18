Настя Каменських презентувала кліп на танцювальну пісню"Девочки рулят": яскраве відео

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонім NK, презентувала запальний кліп на нову танцювальну пісню "Девочки рулят". У відеороботі артистки знялися й інші українські знаменитості, серед яких Леся Нікітюк та Даша Астаф'єва.

Прем'єра кліпу відбулася в четвер, 18 березня. Сюрпризом для прихильників стали знаменитості, яких можна побачити на відео. Серед них ведуча Леся Нікітюк, співачка та модель Даша Астаф'єва, подруга співачки дизайнерка Анна Завгородна та блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва.

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Танцювальну пісню NK присвятила всім дівчатам. Вона зазначила, що їхня місія – йти по життю красиво та робити цей світ прекрасним.

Каменських цим треком прагнула показати, що усі дівчата круті. Вона стоять горою за красу та стиль, постійно розвиваються, стежать за своїм зовнішнім виглядом та наповнюють цей світ яскравими барвами.

Цей трек – маніфест всіх відривних дівчат. Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, у якому живе кожна з нас. Вона перебуває в гармонії з собою й насолоджується кожним моментом,

– прокоментувала ролик Настя.

Артистка постала перед камерами у яскравому жіночому світі, де є місце помаді, гліттеру й панчохам.



Настя Каменських у кліпі "Девочки рулят" / Фото пресслужби

"У кліпі "Девочки рулят" хотілося відтворити атмосферу "жіночої банди", "дівочої тусовки", "всесвіту дівчат". Ми зіставили дві радикально різні концепції – жіночий світ в рожевих тонах у поєднанні з зухвалою і самовпевненою поведінкою дівчат у кадрі. Так нам вдалося зняти жіночий маніфест 2021 року і крутий вайб для всіх дівчат. Для відео ми пригнали рожевий кадилак. Доставляли машину в павільйон на спеціальному лофері за 2 дні до зйомки, щоб протестувати заздалегідь всі рухи. Під замовлення в майстерні для одного кадру ми робили кран, який дозволяв нам проїхати в вікно і міг створити оберти, які бачимо в кліпі", – додав режисер Леонід Колосовський.



Настя Каменських у кліпі "Девочки рулят" / Фото пресслужби

У кліпі також можна побачити й інших учасниць. Стильні дівчата немов тільки що зійшли з обкладинок топових журналів початку 2000-х. У трендових кольорах, зухвалих міні, на підборах і з пишними зачісками, які знову увійшли в моду і підкорюють своїм виглядом.

"Мені хотілося запросити для зйомок кліпу класних та ефектних дівчат, крутих role models, які своїм прикладом показують, що ми дівчата, такі дівчата. Такі різні, але дуже схожі одна на одну. Наша суперздатність – нести у світ натхнення, любов і вкожну свою справу вкладати всю душу. Так хочу, щоб дівчата завжди пам'ятали, що ми особливі і рулимо світом, кайфуючи по життю", – розповіла Настя Каменських.

Настя Каменських – "Девочки рулят": дивіться відео онлайн