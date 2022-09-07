Настя Каменських позувала у вишиванці: атмосферне відео
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Співачка Настя Каменських нещодавно знову покинула Україну, але вкотре нагадує, що сумує за домом. Артистка поділилася атмосферним відео, на якому зображена у вишиванці.
Настя Каменських завжди приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом. У час війни вбрання артистки не такі відверті, як були раніше, але вражають не менше.
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Настя Каменських позувала у вишиванці
Виконавиця опублікувала в інстаграмі атмосферне відео, яке, ймовірно, зняла у власному саді, коли приїжджала в Україну. Каменських позувала біля яблуні у красивій вишиванці й чорних штанах. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою нюдовою помадою на губах.
Під відео співачка залишила рядки Ліни Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить".
У коментарях шанувальники засипають NK компліментами.
- "Дуже красиво!"
- "Розкішна пані!"
- "Яка гарна!"
- "Ого, як стильно і водночас магічно!"
- "Красуня!"