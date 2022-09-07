Настя Каменських позувала у вишиванці: атмосферне відео

7 вересня 2022 , 20:13
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Співачка Настя Каменських нещодавно знову покинула Україну, але вкотре нагадує, що сумує за домом. Артистка поділилася атмосферним відео, на якому зображена у вишиванці.

Настя Каменських завжди приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом. У час війни вбрання артистки не такі відверті, як були раніше, але вражають не менше. 

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Настя Каменських позувала у вишиванці

Виконавиця опублікувала в інстаграмі атмосферне відео, яке, ймовірно, зняла у власному саді, коли приїжджала в Україну. Каменських позувала біля яблуні у красивій вишиванці й чорних штанах. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою нюдовою помадою на губах. 

Під відео співачка залишила рядки Ліни Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить".

У коментарях шанувальники засипають NK компліментами.

  • "Дуже красиво!"
  • "Розкішна пані!"
  • "Яка гарна!"
  • "Ого, як стильно і водночас магічно!"
  • "Красуня!"

Зверніть увагу!  Настя Каменських анонсувала концерти в Іспанії: 15 вересня в місті Марбелла, а 18 вересня – в Аліканте. NK зазначила, що з кожного квитка буде донат на допомогу Україні.
Автор: Христина Кобак