Настя Каменських позувала у вишиванці: атмосферне відео

Співачка Настя Каменських нещодавно знову покинула Україну, але вкотре нагадує, що сумує за домом. Артистка поділилася атмосферним відео, на якому зображена у вишиванці.

Настя Каменських завжди приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом. У час війни вбрання артистки не такі відверті, як були раніше, але вражають не менше.

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Настя Каменських позувала у вишиванці

Виконавиця опублікувала в інстаграмі атмосферне відео, яке, ймовірно, зняла у власному саді, коли приїжджала в Україну. Каменських позувала біля яблуні у красивій вишиванці й чорних штанах. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою нюдовою помадою на губах.

Під відео співачка залишила рядки Ліни Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить".

У коментарях шанувальники засипають NK компліментами.

"Дуже красиво!"

"Розкішна пані!"

"Яка гарна!"

"Ого, як стильно і водночас магічно!"

"Красуня!"