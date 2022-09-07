Настя Каменских всегда ошеломляет безупречным внешним видом. Во время войны наряды артистки не так откровенны, как были раньше, но поражают не меньше.

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Настя Каменских позировала в вышиванке

Исполнительница опубликовала в инстаграмме атмосферное видео, которое, по всей вероятности, сняла в собственном саду, когда приезжала в Украину. Каменских позировала возле яблони в красивой вышиванке и черных брюках. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали легкий макияж с матовой нюдовой помадой на губах.

Под видео певица покинула строки Лины Костенко: "Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить".

В комментариях поклонники засыпают NK комплиментами.

"Очень красиво!"

"Роскошно дамы!"

"Как красиво!"

"Ого, как стильно и одновременно магически!"

"Красавица!"

Обратите внимание! Настя Каменских анонсировала концерты в Испании: 15 сентября в городе Марбелла, а 18 сентября – в Аликанте. NK отметила, что с каждого билета будет донат в помощь Украине.