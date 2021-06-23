Настя Каменських показала стильний образ з сумкою Prada: фото

Популярна співачка Настя Каменських показала свій look of the day. Для спекотного літнього дня вона обрала короткі шорти та майку. Довершила образ стильною сумкою від бренду Prada.

Настя Каменських є однією з найстильніших співачок сучасності та часто публікує в особистому блозі фотографії, на яких показує варіанти аутфітів для різних подій.

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Стильний look Насті Каменських

На одній з останніх фотографій, яку NK поширила у своєму інстаграмі, вона позувала у гардеробній, що розташована в заміському маєтку знаменитості. Настя продовжує диктувати тренди українським модницям й цього разу показала стильний look.

Вона постала перед камерою в коротких шкіряних шортах чорного кольору, чорному топі, поверх якого одягнула білу майку з написами та відвертими вирізами.

Повсякденний образ Каменських вирішила доповнити трендовою сумочкою від елітного бренду Prada. Волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Оскільки на вулиці дуже спекотно, Настя вирішила не фарбуватися великою кількістю косметики.



Стильний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських