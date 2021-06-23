Настя Каменських показала стильний образ з сумкою Prada: фото

23 червня 2021 , 20:52
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Популярна співачка Настя Каменських показала свій look of the day. Для спекотного літнього дня вона обрала короткі шорти та майку. Довершила образ стильною сумкою від бренду Prada.

Настя Каменських є однією з найстильніших співачок сучасності та часто публікує в особистому блозі фотографії, на яких показує варіанти аутфітів для різних подій.

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Стильний look Насті Каменських

На одній з останніх фотографій, яку NK поширила у своєму інстаграмі, вона позувала у гардеробній, що розташована в заміському маєтку знаменитості. Настя продовжує диктувати тренди українським модницям й цього разу показала стильний look.

Вона постала перед камерою в коротких шкіряних шортах чорного кольору, чорному топі, поверх якого одягнула білу майку з написами та відвертими вирізами. 

Повсякденний образ Каменських вирішила доповнити трендовою сумочкою від елітного бренду Prada. Волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Оскільки на вулиці дуже спекотно, Настя вирішила не фарбуватися великою кількістю косметики. 


Стильний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Автор: Христина Кобак