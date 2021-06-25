Настя Каменських показала образ у квітковій сукні та босоніжках на шкарпетки

Популярна співачка Настя Каменських показала новий образ з літнього гардеробу. Вона одягла квіткову сукню з декольте, яку поєднала з чорними босоніжками та шкарпетками.

Дружина репера Потапа як ніхто інша знається на трендах і не боїться експериментувати. За фото в новому кокетливому образі Настю Каменських засипали сотнями лайків.

До теми Настя Каменських похизувалася довгими ніжками у квітковій сукні: фото літнього образу

Співачка показала літній аутфіт у легкій сукні з оранжевим квітковим принтом. Пікантною деталлю вбрання на запах з рукавами-ліхтариками стало глибоке V-подібне декольте. Під ним виднівся чорний топ.

Сукню до колін Настя Каменських довершила чорними босоніжками в стилі ретро, які взула на сітчасті шкарпетки лимонного кольору. Під жіночний образ зірка підібрала сумку Prada за майже 38 тисяч гривень та безліч прикрас – довгий золотий ланцюжок і браслети.

Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму співачки

Варто зауважити, що в кадрі артистка постала максимально природньою – з кучерявим волоссям і без косметики.

Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму співачки