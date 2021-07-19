Настя Каменських похизувалась ніжками у сукні-сорочці з принтом tie-dye

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка зачарувала стильним образом у біло-рожевій сукні-сорочці.

Відома українська співачка Настя Каменських опублікувала на особистій сторінці нове фото. Вона показала стильний літній образ, що підійде усім модницям.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість поділилась черговим знімком з відпочинку. Вона позувала на тлі пальм у стильній сукні-сорочці біло-рожевого кольору з принтом tie-dye. Таке вбрання дало змогу Насті Каменських похизуватися довгими ніжками.

Свій аутфіт співачка доповнила елегантним браслетом з перлинами та годинником. Вона розпустила волосся та одягнула трендову кепку світлого кольору. У відпустці Настя Каменських часто відмовлялась від макіяжу, тому й цього разу продемонструвала натуральну красу.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники, як і завжди, активно коментують нові світлини виконавиці. Вони поділилися враженнями від образу: