Настя Каменських подякувала прихильникам за підтримку після смерті батька

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, нещодавно втратила батька. Тепер вона подякувала шанувальникам за підтримку та приємні слова, які отримувала після смерті тата.

Джерело: інстаграм Насті Каменських

Настя Каменських оговтується від болючої втрати. 25 січня вона повідомила про смерть батька. Відтоді знаменитість отримала чимало зворушливих слів від багатомільйонної аудиторії прихильників і тепер подякувала усім за підтримку.

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NK неодноразово наголошувала, що потрібно більше часу проводити з рідними, адже ми не знаємо, що на нас чекає далі. Необхідно цінувати кожну спільну мить, говорити про свою любов і дякувати. У важкий період в житті артистка сповна відчула любов своїх шанувальників.

"Друзі мої, я отримала від вас стільки тепла і добрих слів. Ви такі світлі, душевні та чуттєві люди. Дякую кожному з вас за неймовірну підтримку та енергію добра. Я дуже сподіваюся, що моя музика, пісні, мої відео, все, що я роблю – дарують вам стільки ж щастя, натхнення та радості, скільки ви даруєте мені. Дякую! Люблю вас і бажаю, щоб кожен день був щасливим!", – написала в публікації Каменських.

Романтичний образ NK

Фотографія, яку Настя прикріпила до допису, зачаровує. Виконавиця позує в напів темряві. Вона одягнена у чорний oversize светр з високою горловиною. Особливого шарму додають великі сережки-кільця.

На обличчі зірка зробила легкий макіяж, а волосся вклала у фірмові кучері та зібрала у хвіст, залишивши лише одне пасмо збоку, яке спадало на обличчя й додавало образові ніжності.



Романтична Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських